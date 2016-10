Kongen skjøt stortingsmiddagen selv

Kong Harald begynte sin tale med en pengespøk under årets stortingsmiddag.

– Under gallamiddagen for statsbesøket fra Singapore knelte vår godt brukte talerstol, sa kongen.

– Gode råd var dyre, og det endte med at mikrofonen ble satt på min tallerken – til en viss munterhet for gjestene. Etter at støvet hadde lagt seg, bemerket Stortingspresidenten diskret at apanasjen muligens måtte reduseres noe dersom ikke talerstolen snarest ble reparert.

Selvskutt elg

Deretter lovet kongen at talerstolen nå var i utmerket stand.

– Vi har likevel tatt det økonomiske poenget i sakens anledning, og frister med rimelig, kortreist og selvskutt hovedrett, sa kongen.

I sin etter hvert vante lett fleipete tone, skuet kongen både tilbake og framover i tid.

Kongen tok opp kongeparets 25 år ved tronen og kikket tilbake på de mange aktivitetene som har funnet sted i Slottsparken de siste året, blant annet barneskirennet som ble arrangert der i vinter.

Høstet latter

– Det vi derimot ikke var klar over, er at Slottsparken huser mange attraksjoner som gir gode poeng i Pokémon GO. Til glede for Stortingets representanter, slik jeg har skjønt det, sa kongen og høstet latter fra politikerne.

Venstre-leder Trine Skei Grande ble fotografert under den åpne høringen om Forsvarets langtidsplan i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mens hun spilte Pokémon GO. Og statsminister Erna Solberg selv benytter ledige stunder til å samle Pokémon-poeng.

Vil ikke ha gjerder

Kongen nevnte ikke asylsituasjonen konkret, eller byggingen av grensegjerdet i Finnmark som skal bidra til å kontrollere asylankomstene. Men han avsluttet slik før han utbrakte «Stortingets og fedrelandets skål».

– På ulikt vis har vi svært gode minner fra alle arrangementene i dette jubileumsåret. Noe av det som likevel er felles, er opplevelsen av at vi alle fortsatt kan møtes – under en åpen himmel og uten gjerder mellom oss. La oss håpe at vi kan fortsette slik.