Kontant nei til kjønnsdelt SFO i Trondheim

For ved denne skolefritidsordningen er det to vidt forskjellige planer for høsten, der den ene gjelder for jentene og den andre for guttene, melder NRK.

Mens guttene tilbys alt fra PC-dag og fart og moro i gymsalen til vaffeldag og rebusløp, skal jentene lage armbånd, såpe og pennal, og lokkes dessuten med en dag med neglespa.

Uønsket av formannsskapet

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), setter en stopper for SFO-planen.

– Dette er en praksis som formannskapet både i februar i år og i 2014 slo fast at vi ikke skal ha i Trondheim-skolene. Derfor har rådmannen informert alle rektorer om at de som har slik praksis, må avvikle det, sier ordfører hun til kanalen.

Barnet ditt kommer hjem fra SFO med denne planen i sekken. Hvordan vil du reagere? #adressa #nrk pic.twitter.com/qmvFuDecd2 — Hanne Moe Reitan (@HanneMoeReitan) August 31, 2016

– Minner om 50-tallet

Sosiolog og kjønnsforsker Agnes Bolsø ved NTNU sier den kjønnsdelte SFO-planen minner henne om 50-tallets strenge kjønnsdeling.

– Dette gir assosiasjoner til bibelske og religiøse forskrifter for hva kvinner kan gjøre og ikke, og til vitenskapen på 1800-tallet som sa at kvinner ikke hadde hjernekapasitet til arbeid utenfor hjemmet. Det var kjønnsklisjeer som fikk oppsving på 50-tallet, sier Bolsø. (NTB)