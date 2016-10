Kopseng etterforskes for flere overgrep

Det sier politiadvokat Andreas Strand ved Seksjonen for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt til VG.

Ifølge politiadvokaten har noen av forholdene skjedd for over ti år siden, mens andre bare er noen få å gamle.

– Det for tidlig for oss å kommentere de nye sakene siden etterforskningen er i en innledende fase, sier Strand, som opplyser at de fornærmede er avhørt og at politiet planlegger å avhøre Kopseng.

Kopseng ble i mai av Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års forvaring, med 10 års minstetid for voldtekt og overgrep mot i alt 19 kvinner.

Dommen var den til da strengeste straffen som var avsagt i en voldtektssak i Norge.

Kopseng prøvde å anke dommen videre: Høyesterett avviser anke fra Kopseng

Kopsengs forsvarer Sigurd Klomsæt sier til VG at har vært i kontakt med Kopseng, men ikke vil uttale seg om anmeldelsene før han har fått innsyn i dem.

– Min klient er innstilt på å møte i avhør, med bistand fra meg, sier forsvareren.