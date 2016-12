Jonathan Emil Nesse Tellnes er en aktiv krabat. Denne morgenen, mandag den 3. oktober, har mamma som vanlig fulgt minstemann til Gardstunet barnehage på Sotra. Nå klatrer Jonathan på det vegghengte bordet der han også har sin faste sitteplass. Brått får han møbelet over seg. Bordet treffer ham over det spede brystet med en slik kraft at det oppstår en blødning i hjerteposen.

Jonathan blir liggende. En kvinne som arbeider i barnehagen kommer løpende og løfter bordet bort fra gutten.