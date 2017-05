Kortfilmen «Frysninger»: Moren misbruker sønnen seksuelt

«Frysninger» vant Amanda for beste kortfilm i 2016 og fikk TIFF-palmen ved Tromsø Internasjonale Filmfestival. Den er vist ved flere filmfestivaler i inn og utland.

Even Grimsgaard / Marius Myrmel

I filmen tar Kristoffer med seg en jente hjem første gang. Det som starter som en uskyldig romanse viser seg å ha et stygt og tragisk bakteppe.

Inspirert av Aftenposten-kronikk

Manusforfatter og regissør Marius Myrmel fikk ideen til filmen etter å ha lest en kronikk i Aftenposten om ung gutt som ble voldtatt mer enn 100 ganger av sin egen mor.

– Måten han skildret at overgrepet foregikk på satte en støkk i meg, det gikk i mot stigmaer jeg hadde for hvordan et overgrep så ut, forteller Myrmel.

Mitt helvete begynte den dagen jeg ble voldtatt av mamma

Even Grimsgaard / Marius Myrmel

Esktremt tabubelagt

Reform - ressurssenter for menn håper økt fokus på temaet kan bidra til at flere mannlige utsatte og utsatte for incest oppsøker hjelp. Overgrep mot menn, spesielt i nære relasjoner, er fortsatt svært tabubelagt.

– Som samfunn har vi laget oss mange misvisende bilder om seksuelle overgrep. Ett av dem er at overgrep krever bruk av fysisk makt og vold, og dette er også en forestilling kvinnelige overgripere kan utnytte, forklarer rådgiver i Reform Hedda Hakvåg.

Dersom du eller noen du kjenner har opplevd misbruk, og trenger noen å snakke med, ring landsdekkende telefon for incest- og seksulet misbrukte på 800 57 000.

Reform - ressurssenter for menn kan også kontaktes på 22 34 09 60 mellom 17.00 og 20.00.

Filmen vises på ap.no i samarbeid med Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad.