KrF vil øke kontantstøtten til 9.000 kroner

– Vi ønsker en reell valgfrihet for barnefamiliene. Skal det være en reell mulighet å velge kontantstøtte, må beløpet økes, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK. Han understreker at også barnehagene prioriteres i deres budsjettforslag.

Kontantstøtten gis til foreldre med barn på mellom ett og to år som ikke går i barnehage. Antallet mottakere har ligget mellom 26.000 og 28.000 siden 2013, da kontantstøtten ble begrenset til kun å gjelde ettåringer.

Vil ha slutt på internering av barn

I sitt alternative forslag til statsbudsjett foreslår KrF også å opprette et eget utreisesenter for barnefamilier som har fått avslag på asylsøknaden sin, skriver Dagbladet.

– Fengsling av barn er ikke greit. Norge må gjøre det vi kan for å unngå dette. Derfor foreslår KrF å opprette et separat utreisesenter for barnefamilier, til erstatning for internering påTrandum, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. Et slikt utreisesenter ikke vil ha samme høye sikkerhetsnivå som Trandum, og vil føre til en bedre behandling av asylbarna, mener han.

Bjørge, Stein

KrF foreslår også å sette av tre millioner kroner til «realitetsorientering, informasjon og saksavklaring i regi av uavhengige organisasjoner», og de vil i budsjettforhandlingene arbeide for å få til et løft på 20 millioner kroner til økt barnefaglig kompetanse i hele asylkjeden.