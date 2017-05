Kraftig bussbrann på E18 i Lier

– E 18 ved Fosskolltunnelen er sperret i begge retninger grunnet brann i buss. Det er store trafikale utfordringer på stedet, opplyste politiet i Buskerud først.

Kort tid etter opplyste politiet på Twitter at brannen var under kontroll og at etterslukking var i gang.

– Vi har åpnet E18 ved Fosskolltunnelen i sørgående retning. Men retning mot Oslo blir stengt inntil videre. Ingen ble skadet i brannen, sier operasjonsleder Kjell Reidar Johansen i Søndre-Buskerud politidistrikt til NTB.

Det er mye bensin i bussen, som har en henger med rallybiler.

Bussen skal står på nordsiden av Fosskolltunnelen i Lierbakkene.

– Det er ukjent hva brannårsaken var. Sjåføren fortalte oss at han så at det begynte å ryke og å brenne mens han kjørte oppover bakken mot Liertoppen, forklarer Johansen.

Føreren av bussen og to passasjerer tas hånd om av ambulansepersonell, men er ifølge politiet tilsynelatende uskadet.