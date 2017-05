Kreftforeningen om Oncolomeds markedsføring: – Ordlyden villeder og forleder mennesker i dyp krise

– Hvorfor skal folk komme til oss? Fordi det er mange muligheter som ikke finnes hjemme, sier Torkel Oftedal til de fremmøtte på et konferansehotell i Stavanger i april 2017.

I salen sitter medlemmer av Lungekreftforeningen, en pasientorganisasjon for lungekreftpasienter og deres pårørende. Oftedal er invitert til å fortelle om selskapet sitt, Oncolomed, som bistår kreftsyke nordmenn med å finne behandlinger i utlandet.

– De som kommer til oss, har normalt prøvd alt hjemme. De har prøvd cellegift, de har prøvd stråling, de er som regel gitt opp. Men det viktige er å tenke med både hodet og hjertet. Vi sier at hvis vi kan hjelpe én av tre, med utgangspunkt i at de kommer så sent som de gjør, så har vi gjort en god jobb, sier Oftedal.

Fakta: Fakta: Dette er saken Minst 70 kreftsyke nordmenn har fått behandling på privatklinikken Medias Klinikum i Tyskland, ifølge sykehuset. Hverken sykehuset eller det norske selskapet Oncolomed, som formidler pasientene, har villet si hvordan det har gått med dem. Aftenposten har kartlagt pasienter som har reist til den tyske kreftklinikken. Vi har funnet 38 nordmenn. 7 er i live. 31 er døde. Median levetid etter første behandling, som koster rundt 200.000 kroner pr. gang, er fem måneder. Det vil si at halvparten levde under fem måneder og den andre halvparten lenger.

Kreftforeningen: – Villedende markedsføring

Kreftforeningen har ettergått Oncolomeds markedsføring på nett og sendte forrige uke en klage til Forbrukerombudet på det de mener er villedende markedsføring.

Generalsekretær Anne Lise Ryel reagerer særlig på hvordan Oncolomed reklamerer for behandlingen ved den tyske privatklinikken Medias Klinikum, som har hatt 70 norske pasienter de siste årene.

På nettsidene til Oncolomed heter det at Medias Klinikum «har lang historie i å redusere en mengde svulster og således forlenge levetiden eller kurere mange pasienter, også en rekke nordmenn». Oncolomed reklamerer også med at de har «hjulpet mange pasienter med å få livet sitt tilbake etter en alvorlig kreftdiagnose».

– Oncolomed gir lovnader langt utover det de kan holde. Ordlyden villeder og forleder mennesker som er i dyp krise, mener Ryel.

– De bruker salgsargumenter og reklamespråk som om de selger et fantastisk produkt, men i realiteten tilbyr de en dårlig dokumentert behandling til dødssyke personer. Det opprører meg sterkt. Det er skamløst.

Paul S. Amundsen

Mener Oncolomed gir inntrykk av at de er helsepersonell

I klagen til Forbrukerombudet, som Aftenposten har fått tilgang til, trekker Kreftforeningen frem flere utsagn fra Oncolomeds markedsføring: «Få tilgang til den beste kreftbehandlingen», «bemerkelsesverdige resultater», «innovative kreftbehandlinger», «høy pasientomsorg», «individuell pasientopplevelse».

– Jeg kan forstå at det kan virke overbevisende på fortvilte mennesker som føler at de er gitt opp av det norske helsevesenet. Vi etterlyser dokumentasjon på alle disse påstandene, sier Ryel til Aftenposten.

Kreftforeningen mener dessuten innholdet på Oncolomeds nettsider gir inntrykk av at selskapets ansatte er autorisert helsepersonell. Det er de ikke.

– Man må gjerne formidle slik kontakt selv om man ikke er autorisert helsepersonell. Poenget vårt er at Oncolomeds ordbruk og fremstilling på nettsidene gir et klar etterlatt inntrykk av at de innehar denne fagkompetansen selv om de ikke har det, sier Ryel.

Helsepersonelloven slår fast at ingen må «annonsere virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning».

Fakta: Utvalgte paragrafer i markedsføringsloven Kreftforeningen mener Oncolomeds markedsføring er i strid med Markedsføringslovens bestemmelser om urimelig handelspraksis, villedende handlinger eller villedende utalelser etter §§ 6, 7 og 8: § 6.Urimelig handelspraksis Urimelig handelspraksis er forbudt. En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet. Dersom en handelspraksis er rettet til en bestemt forbrukergruppe, eller dersom bare en klart identifiserbar gruppe av forbrukere er særlig sårbare på grunn av psykisk eller fysisk svakhet, alder eller godtroenhet og den næringsdrivende burde ha forstått dette, vurderes praksisens urimelighet ut fra den aktuelle forbrukergruppens perspektiv. § 7.Villedende handlinger En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne (...) § 8.Villedende utelatelser En handelspraksis er villedende dersom den, i sin konkrete sammenheng og etter en helhetsvurdering, utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning eller presenterer opplysningene på en uklar, uforståelig, tvetydig eller uhensiktsmessig måte. Kilde: Markedsføringsloven

Trond J. Strøm

Står inne for beskrivelsene

Torkel Oftedal i Oncolomed har fått oversendt Kreftforeningens uttalelser i denne saken og et sammendrag av klagen til Forbrukerombudet. Oftedal opplyser at de står inne for beskrivelsen og tjenestene de tilbyr, og at de ikke vil foregripe hva Forbrukerombudet kommer til å gjøre.

– Vi opplever at de som tar kontakt med oss, er fullt klar over at vi ikke er leger. De tar kontakt med oss fordi vi har en god oversikt over hva som tilbys i andre land. Disse landene tilbyr behandlinger og operasjoner som vi ikke har ressurser til på våre lokale sykehus. Vi er ikke helsepersonell og gir heller ikke inntrykk av at det er vi som gjennomfører operasjonene og inngrepene. Ingen av illustrasjonene eller beskrivelsene på våre nettsider er i nærheten av å skape et inntrykk av at vi har den erfaring og kompetanse som finnes i Europa og USA, sier Oftedal til Aftenposten.

– Hvilke justeringer vil Oncolomed eventuelt gjøre i markedsføringen etter denne klagen?

– Vi jobber kontinuerlig med hva vi forteller i den brede kontakten vi har med dem som tar kontakt med oss. Etter sakene i Aftenposten har vi på nytt gått gjennom hvordan vi presenterer oss. Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir. Nettsidene gir lovnader om å få en ny vurdering fra miljøer i for eksempel Tyskland, USA, Storbritannia og andre land. Vi lover å bruke vårt nettverk mot ressurssterke miljøer, og at vi skal være prosjektleder for kontakten mot sykehusene. Det er lovnader vi kan og vil holde også fremover.

Må kunne dokumentere alle påstander

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth bekrefter at de har mottatt klage fra Kreftforeningen på Oncolomeds markedsføring.

– Vi mener omtalen i Aftenposten, det som kommer frem på Oncolomeds nettsider og klagen fra Kreftforeningen reiser såpass alvorlige spørsmål at vi kommer til å gå inn i saken. Vi kommer til å be om en redegjørelse fra Oncolomed og undersøke om de overholder markedsføringsloven. Dette er et område som har svært stor betydning for folk, og det er usedvanlig viktig å være nøktern og ryddig i markedsføringen, sier Haugseth til Aftenposten.

Markedsføringsloven slår fast at villedende markedsføring er forbudt, og at alle påstander om faktiske forhold, som for eksempel behandlingsresultater, skal kunne dokumenteres.