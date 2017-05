Kreftforeningens ansatte ut i streik fra mandag

Rett etter at fristen utløp ved midnatt natt til fredag konstaterte meglingsmann Jussi Erik Pedersen at partene sto så langt fra hverandre at han ikke så noen grunn til å legge frem en skisse til løsning.

Påvirker tjenester

Streiken vil svekke Kreftlinjen, telefontjenesten som tilbyr pasienter, pårørende og etterlatte råd og veiledning. Linjen betjener ifølge Kreftforeningen rundt 15.000 henvendelser årlig.

Kreftforeningen meldte seg inn i NHO og Abelia i fjor som en følge av blant annet interessepolitisk uenighet med tidligere arbeidsgiverforening, Virke.

–Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO lovte Kreftforeningen våre medlemmer at de ikke skulle få dårligere lønns- eller arbeidsvilkår. Vi ser nå at dette løftet er de ikke innstilt på å følge opp, og da ser vi dessverre ingen annen mulighet enn å gå til streik, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

– Godt tilbud

NHO sier det ikke er riktig at de ansatte har fått dårligere lønns- og arbeidsvilkår.

– Slik vi ser det har NHO/Abelia og Kreftforeningen tilbudt en god tariffavtale på linje med avtaler inngått med andre sammenlignbare arbeidstagergrupper, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO til NTB.

Hun sier saken er viktig for NHO/Abelia fordi den handler om hvordan de fastsetter lønn i privat sektor.