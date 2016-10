Krekar maner til forsvar av IS

I lydklippet, som er lagt ut på en Facebook-gruppe som støtter mullaen, opplyser Krekar at han tidligere har kritisert IS, skriver Dagen. Likevel tar han altså nå til orde for å forsvare islamistgruppen, som for tiden kjemper en innbitt kamp for kontroll over den irakiske byen Mosul.

– Ikke hans mening

– Jeg har sagt at det å adlyde dem er en plikt for dem som følger dem og det å forsvare dem er en plikt for muslimene som bor under dem og muslimene som lever rundt dem i disse landene. Særlig for de andre jihadgruppene, sier Krekar i lydklippet, ifølge avisen. Det fremgår ikke hvem han sikter til når han snakker om jihadgrupper.

Gjennom sin forsvarer, Brynjar Meling, sier Krekar til VG at uttalelsen ikke er et uttrykk for hans egen mening, men tar utgangspunkt i salafistisk forståelse av islam. «Han ser for seg at hvis IS mister sin maktposisjon i området, vil det føre til massedrap på muslimene i disse områdene», skriver Meling.

Krekar kan være på vei ut av Norge: Lagmannsretten: Mulla Krekar kan sendes til Italia.

– Vanskelig å tolke

Førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus synes det er vanskelig å kommentere utsagnene.

– Sitatene er ikke klare, men Krekar uttrykker større forståelse for IS enn tidligere når han kaller dem en gudfryktig gruppe. Samtidig ser det ut til at han mener plikten til å forsvare IS er begrenset til dem som allerede er tilhenger av gruppen, sier Gule. Han synes budskapet i opptaket er tvetydig og vanskelig å tolke. (NTB)