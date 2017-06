Rettssaken i Oslo tingrett de siste to ukene er den første mot narkotikasalg på «det mørke nettet» i Norge.

Tiltalen lyder på salg av 12,1 kilo hasj, 566 g kokain, 325 MDMA-tabletter (ecstasy) samt flere tusen reseptbelagte tabletter med narkotiske virkestoff.

Narkotikasalg på «det mørke nettet»

Narkotikasalget har skjedd på det såkalte «mørke nettet». Tor-nettverket er et kryptert nettverk som lever som en egen, anonymisert del av internett.

LES MER: Tor-nettverket misbrukes av kriminelle, men har mange positive bruksområder også.

Det ble solgt narkotika på flere marked fra mars 2013. All betaling skjedde med kryptovalutaen bitcoin - eller «nark-coins», som de tiltalte spøkefullt omtalte det som i rettssaken.

«Teppefall»

Adresseavisens journalist Jonas Alsaker Vikan fant identiteten til hovedmannen i forbindelse med prosjektene Silkeveiene (2014) og særlig Teppefall (2015) - før politiet startet etterforskningen. Alfa&Omega fremsto i følge Vikans undersøkelser som den norske aktøren som hadde foretatt flest narkotikasalg på «det mørke nettet» på dette tidspunktet.

Skulle starte bitcoin-firma

I følge forklaringene i tingretten planla de to slektningene å starte et firma sammen, basert på forretningsidéer rundt kryptovalutaen bitcoin.

De to fremstår ikke som tradisjonelle narkotikaselgere i retten. De er ressurssterke, velkledde og formulerer seg godt. Begge har studert finans; den eldste fullførte studiet og jobbet i bransjen i flere år, før han sa opp jobben i et etablert firma under finanskrisen i 2011.

28-åringen avbrøt studier etter helseproblemer. Han gjorde det godt på poker på ulovlige klubber i Oslo, men spilte ofte bort gevinsten på nettet. Han forteller i retten at han utviklet et stort spilleproblem.

I 2012 var han lei av dette livet. 31-åringens snakk om bitcoin fenget ham.

Slet med finansieringen

Den eldste mannen hadde imidlertid ikke finansieringen klar. I retten sier 28-åringen at det først var da de skulle overta et kontor i Bogstadveien i mars 2014 at slektningen fortalte at han drev med narkotikasalg i stor skala. Salget skulle finansiere firmaet.

28-åringen ga klar beskjed om at han ikke ville være med på dette. Han leverte tilbake nøkkelen.

Skaffet hasj

På samme tid slet 31-åringen med sin vanlige leverandør, og spurte om slektningen kunne skaffe hasj. 28-åringen spurte folk i pokermiljøet, og fikk napp.

De tiltalte innrømmer at yngstemann skaffet til sammen fem kilo hasj på kreditt. De delte overskuddet av videresalget.

I tillegg innrømmer 28-åringen at han ved noen anledninger har møtt opp på kontoret, pakket og sendt ut narkotika etter kundelister han fikk tilsendt på e-post.

ADRESSEAVISEN

Partner eller medhjelper?

Det viktigste stridspunktet i rettssaken ble å fastlå om den 28-åringen var partner. Aktor, statsadvokat Carl Fredrik Fari, prosederte på at medtiltalte hadde vært delaktig i hovedtiltaltes salg fra desember 2013.

28-åringens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, påpeker derimot blant annet at vitner med kontor i samme bygg sier at de kun har sett 31-åringen på kontoret.

Store krav om inndragning

Advokat Victoria Holmen beskriver 31-åringen som en angrende mann. Hun ber om at minst halvparten av dommen gjøres betinget. Hun ber også om at beløpet som skal inndras settes slik at klienten ikke vil slite med å vende tilbake til samfunnet på grunn av gjeldsbyrde.

Aktor ved politiadvokat Richard Beck Pedersen fra Kripos har i tillegg til straff på 3 år og 9 måneder bedt om inndragning av 3,17 millioner kroner.

28-åringens forsvarer, Morten Furuholmen, ber om at han dømmes på mildest mulige måte. Også her av hensyn til muligheten til å vende tilbake til samfunnet.

Aktoratet ber om en straff på 3 år og 6 måneder, samt inndragning av 880.000 kroner.

Dommen blir forkynt 29. juni.

Les også: