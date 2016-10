Kripos har ti mulige syriske krigsforbrytere i kikkerten

– Disse ti er ikke mistenkte, men det er ti personer som vi synes er interessante, som vi skal avklare om det er grunnlag for å starte etterforskning av, sier Sigurd Andreas Moe, leder for Seksjon for internasjonale forbrytelser (SIF) i Kripos til VG.

Kripos bekrefter at de har grunn til å tro at et «ikke ubetydelig» antall krigsforbrytere befinner seg i landet. Disse holder seg i skjul blant legitime asylsøkere og er derfor svært krevende å identifisere.

Ingen generell mistanke mot syriske menn

– Jeg må presisere at vi tror de aller færreste som kommer fra Syria til Norge, har blod på hendene og kan gå under kategorien krigsforbrytere. Men vi vet at omfanget av krigsforbrytelser er voldsomt og at overgrepene i Syria er mange, sier Moe.

Å finne beviser er en av de vanskelige oppgavene Kripos står overfor, og mye ressurser brukes for å sile ut krigsforbrytere. Moe påpeker at de ikke retter en generell mistanke mot syriske menn.

– Det handler også om rettferdighet og en sikkerhetsvurdering. Vi ønsker ikke at drapsmenn eller personer bak alvorlige forbrytelser skal gå løs i det norske samfunnet, sier Moe.