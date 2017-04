Krise for sakte-TV: Reinen rører seg ikke.

Den direktesendte, seks døgn lange TV-dokumentaren Reinflytting minutt for minutt skulle ha startet på NRK 2 fredag kveld.

Men den er utsatt, foreløpig til søndag.

Problemet er at reinen ikke flytter på seg.

31 produksjonsarbeidere sitter på Finnmarksvidda og venter på varmegrader og kram snø. Reineierfamilien Sara kan ikke ta sjansen på å starte vårtrekket fra vidda ut til Kvaløya når snøen ligger hardpakket. Dyrene får ikke noe å beite på underveis.

Alternativ til vurdering

Sakte-TV krever ikke all verdens av hendelser hele tiden, det er litt av poenget med sakte-TV at ting skal få lov til å gå langsomt. Men noe må skje.

– Det ser ikke så bra ut på yr.no og sånne steder akkurat nå, sier prosjektleder Per Inge Åsen på telefon fra Karasjok.

– Kan dere ikke legge ut livebilder av ventende NRK-medarbeidere? Som sakte-TV i særklasse?

– Jeg skal ta meg den ideen, sier Åsen.

Vrien sak å ha kontroll på

Andre prosjekter har NRK hatt noenlunde kontroll over. Hurtigruten minutt for minutt. Bergensbanen minutt for minutt. Peisbål time etter time. Sånt går.

Annerledes er det når vinteren biter seg fast på Finnmarksvidda. Programlederne Ronald Pulk og Rebecca Strand får for lite å snakke om. Vente må også de tre teamene som nå skulle ha vært på farten fra fjelltopp til fjelltopp med droner og satellittutstyr, for å sikre TV-bilder fra områder uten mobildekning.

– Vi er litt spent. Hvis det går mange dager, så vet vi ikke helt, sier prosjektleder Åsen.

Svømmingen blir høydepunkt

Folk skulle ha sittet i godstolene nå. Og stirret på reinsdyr. Det kan bli spektakulære bilder når flokken på 1000 begynner å røre på seg.

Et høydepunkt blir selve svømmeturen fra fastlandet over til Kvaløya. NRK håper dessuten å toppe det hele med en kalvefødsel eller to før sendingen er over torsdag kveld. Eller fredag kveld. Eller en senere dag.

Det kan gå litt over termin. I mellomtiden er det på NRK 2 andre ting å glede seg over lørdag formiddag: Poirot 11.05. Hemmelige svenske rom 12.45.