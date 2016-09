Kristins far i retten: – De skulle medisinere meg hvis jeg la bort saken. Det ville jeg ikke.

– Jeg fikk en dårlig magefølelse straks jeg hørte at Kristin var borte. Slik var hun bare ikke, sa Roar Juel Johannessen.

Da han så sin døde datter i kapellet, gav han henne et løfte:

– Jeg skal ta den djevelen. Koste hva det koste vil.

Vil du vite mer om bakgrunnen? Her er syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken

Mye gikk i svart

Det var en preget far som fredag formiddag fortalte retten om den voldsomme belastningen drapet på datteren har vært for familien i de 17 årene som er gått. Torsdag ble 40-åringen som var tiltalt for drapet på datteren, funnet skyldig. Fredag behandler retten spørsmålet om erstatning. Gjennom de pårørendes forklaring får dommerne innsyn i hvilken belastning drapet har vært på dem, og hvilke konsekvenser saken har fått for familien, både psykisk, fysisk og økonomisk gjennom sykemeldinger og avbrutt skolegang.

Roar Juel Johannessen sa han ikke husker mer fra kvelden 5. august 1999, da datteren Kristin Juel Johannessen ble funnet drept.

Han sier mye gikk i svart for ham i tiden etter drapet, og at han og andre i familien hadde det svært tungt psykisk.

Olav Olsen

Fikk en haug med piller

– Kriseteam er jo blitt et fint tilbud i dag, men det var ingenting for oss. Jeg fikk bare en haug med piller som gjorde at jeg var borte vekk, forklarte han.

Det neste Johannessen kunne huske etter at han fikk vite at datteren var drept, var at pressens helikoptere begynte å henge over huset deres.

– De hang 50 meter over huset. Det er en lyd jeg hater den dag i dag, forklarte Johannessen.

Han forklarte seg videre om alt som har skjedd i årene som har gått.

Da mannen som nå er dømt ble stilt for retten første gang i 2001, ble han frikjent.

Vil du oppdateres? Her er syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken.

Frifinnelsen kom som et sjokk

– Frifinnelsen kom som et sjokk. Det var en gedigen nedtur. Vi måtte sette familielivet vårt på vent. Det var Dagbladet, ikke politiet eller påtalemyndigheten som informerte oss om den, sa Johannessen.

Han forklarte at det ble et veldig rart år etter frifinnelsen.

– Påtalemyndigheten greide å få oss ned i grøfta igjen, etter at vi hadde kommet oss opp av den, sa Johannessen.

Han fortalte om sinne, frustrasjon og helseproblemer på grunn av usikkerheten:

– Verking i ledd, konsentrasjonsproblemer, svimmelhet, ting som ikke har fungert i kroppen. Frustrasjonen har tæret ganske mye på psyken, sa Johannessen.

Ble en besettelse

Jakten på datterens drapsmann ble en besettelse for Roar Juell Johannessen, forklarte han i lagmannsretten.

– Kristin var ei jente vi stolte på og trodde på. Hun holdt det hun lovet. Da skulle Gud bedre jeg ogsåholde det jeg lovet. Da juryens formann i går svarte ja på at tiltalte var skyldig, hadde vi nådd målstreken, sa faren.

Han beskrev hvordan han i 2003 hadde fått saksdokumentene, som han, kona og gode hjelpere pløyde setning for setning.

– Vi kjørte opp hver strekning vitner hadde forklart seg om med stoppeklokke. Vi oppsøkte 48 grustak i distriktet. Vi ettergikk hver eneste opplysning i saken for å se om politiet kunne ha oversett eller glemt noe. Dette ble en besettelse for meg, forklarte Johannessen.

Frustrasjon, sinne og fortvilelse

Han la ikke skjul på at det hadde vært frustrasjon, sinne og fortvilelse, og i perioder et meget dårlig samarbeid med politiet. Faren oppsøkte samtlige justisministere siden 1999, var i møter med riksadvokaten, og var i følge seg selv en «pest og en plage» for politiet.

Hans beskrivelse av familiens fortvilte situasjon og årelange kamp for å finne drapsmannen, gjorde åpenbart stort inntrykk på de syv dommerne.

– Fikk du noen gang anerkjennelse for det arbeidet dere gjorde? ville en av lekdommerne vite.

– Det var første gang jeg fikk høre det offentlig, da statsadvokat Evensen sa det i retten, sa Johannessen.

– Du må legge bort Kristins sak

Han ga i retten uttrykk for at det hadde vært lite støtte å hente i helsevesenet og psykiatrien, og at det hadde vært en stor frustrasjon.

– Du må legge bort Kristins sak, så skal vi hjelpe deg, sa en psykolog. De mente de ikke hadde noe behandlingstilbud til meg. Og de skulle medisinere meg hvis jeg la bort saken. Det ville jeg ikke, forklarte faren.

Han har vært i full jobb det meste av de 17 årene som har gått, men med noen sykmeldinger av og til.

Han sier han aldri ga opp håpet om at den skyldige skulle straffes for drapet på datteren.

Ga ikke opp håpet

Kristins mor forklarte seg også fredag formiddag.

I en og en halv time, bak lukkede dører, snakket hun om hvordan tapet av datteren har virket inn på familien.

Påkjenningen har vært så stor at hun ikke maktet å snakke med pressen eller å avgi forklaring for retten med tilhørere til stede.

Kristins syv år eldre søster, Linda Juell Johannessen, forklarte fredag ettermiddag om at hun denne ettermiddagen kjørte etter lillesøsteren med bil, fordi hun hadde lånt finskoene hennes.

Jeg traff venninnen hennes, som ikke hadde sett henne. Da begynte vi å lete. Senere på kvelden måtte jeg bekrefte at sykkelen og sekken som var funnet, var Kristins. Etter det husker jeg ingen ting, forklarte hun.

Fortalte om sorg og savn

Kristins søster kjempet med tårene mens hun fortalte om sorg og, savn og psykiske og fysiske plager hun har stridd med i de årene som har gått. Hun måtte også avbryte skolegangen fordi alt gikk i «svart» for henne. I perioder var hun sykemeldt, og hun måtte også omskoleres og gjennomførte fire års studier:

Det var noen veldig harde år. De ville egentlig ha meg uføretrygdet, men jeg ville ikke det, 30 år gammel, forklarte hun.

Hun beskrev det som en følelsesmessig berg- og dalbane da hun hørte at en person var pågrepet og at straffesaken skulle gjenopptas.

– Vi hadde ventet i 16 år

– Det siste året har gått utrolig sakte, fordi jeg har ventet. Vi hadde ventet i 16 år, men vi var ikke forberedt på at vi måtte vente ett år til. Da jeg foran 40 kolleger fortalte hvem jeg var og hva som skulle skje fremover, begynte flere å gråte, forklarte Linda Juell Johannessen.

– Familien har ikke kunnet sørge

Fastlege hans Jacob Gravdal hra vært fastlege for hele familien siden 2007 og forklarte seg om familiens psykiske og fysiske plager, og et manglende hjelpetilbud fra psykiatrien.

-Denne familien har ikke kunnet sørge normalt over tapet av datteren. Det at noen har tatt livet av Kristin, er der ute og ikke er arrestert, det har blokkert for en normal sorgprosess. Og akkurat det har vært undervurdert av psykiaterne, sa fastlege Gravdal.

Olav Olsen

De fleste av dagene i lagmannsretten har Kristins mor, far og storesøster sittet på en benk i rettssalen, bare en meter unna mannen som nå er funnet skyldig i drapet på datteren. De har fått bistand av sine bistandsadvokater Astrid Aas-Hansen og Nora Hallén.

Mandag skal de to aktorene Alf Martin Evensen og Per Halsbog holde sin prosedyre om hvor lang straff de mener 40-åringen bør få.