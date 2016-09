Kristins far i retten: – Jeg fikk en dårlig magefølelse straks jeg hørte at Kristin var borte

– Jeg fikk en dårlig magefølelse straks jeg hørte at Kristin var borte. Slik var hun bare ikke, sa Roar Juel Johannessen.

– Hele bygda begynte å lete. Jeg var hos politiet da jeg hørte at sykkelen var funnet. Jeg husker at svigermor senere på kvelden sa «Det er godt at hun er funnet», forklarte Johannessen.

Vil du vite mer om bakgrunnen? Her er syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken

Mye gikk i svart

Det var en preget far som fredag formiddag fortalte retten om den voldsomme belastningen drapet på datteren har vært for familien i de 17 årene som er gått.

Roar Juel Johannessen sa han ikke husker mer fra kvelden 5. august 1999, da datteren Kristin Juel Johannessen ble funnet drept.

Han sier mye gikk i svart for ham i tiden etter drapet, og at han og andre i familien hadde det svært tungt psykisk.

Olav Olsen

Fikk en haug med piller

– Kriseteam er jo blitt et fint tilbud i dag, men det var ingenting for oss. Jeg fikk bare en haug med piller som gjorde at jeg var borte vekk, forklarte han.

Det neste Johannessen kunne huske etter at han fikk vite at datteren var drept, var at pressens helikoptere begynte å henge over huset deres.

– De hang 50 meter over huset. Det er en lyd jeg hater den dag i dag, forklarte Johannessen.

Han forklarte seg videre om alt som har skjedd i årene som har gått.

Da mannen som nå er dømt ble stilt for retten første gang i 2001, ble han frikjent.

Frifinnelsen kom som et sjokk

– Frifinnelsen kom som et sjokk. Det var en gedigen nedtur. Vi måtte sette familielivet vårt på vent. Det var Dagbladet, ikke politiet eller påtalemyndigheten som informerte oss om den, sa Johannessen.

Han forklarte at det ble et veldig rart år etter frifinnelsen.

– Påtalemyndigheten greide å få oss ned i grøfta igjen, etter at vi hadde kommet oss opp av den, sa Johannessen.

Han fortalte om sinne, frustrasjon og helseproblemer på grunn av usikkerheten:

– Verking i ledd, konsentrasjonsproblemer, svimmelhet, ting som ikke har fungert i kroppen. Frustrasjonen har tæret ganske mye på psyken, sa Johannessen.

Han ga uttrykk for stor frustrasjon over mangelen på støtte fra helsevesen og psykiatri.

– Du må legge bort Kristins sak, så skal vi hjelpe deg, sa en psykolog. De mente de ikke hadde noe behandlingstilbud til meg. Og de skulle medisinere meg hvis jeg la bort saken. Det ville jeg ikke, forklarte faren.

Han har vært i full jobb det meste av de 17 årene som har gått, men med noen sykmeldinger av og til.

Han sier han aldri ga opp håpet om at den skyldige skulle straffes for drapet på datteren.

Ga ikke opp håpet

Kristins mor forklarte seg også fredag formiddag.

I en og en halv time, bak lukkede dører, snakket hun om hvordan tapet av datteren har virket inn på familien.

Påkjenningen har vært så stor at hun ikke maktet å snakke med pressen eller å avgi forklaring for retten med tilhørere til stede.

Olav Olsen

De fleste av dagene i lagmannsretten har Kristins mor, far og storesøster sittet på en benk i rettssalen, bare en meter unna mannen som nå er funnet skyldig i drapet på datteren. De har fått bistand av sine bistandsadvokater Astrid Aas-Hansen og Nora Hallén.

Mandag skal de to aktorene Alf Martin Evensen og Per Halsbog holde sin prosedyre om hvor lang straff de mener 40-åringen bør få.