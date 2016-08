Kritisk for 13-åring etter båtulykke

Gutten ble brakt til Universitetssykehuset i Tromsø, og sykehuset opplyser til NTB lørdag formiddag at tilstanden er kritisk. En ny oppdatering om helsetilstanden er ventet søndag.

AMK ble varslet om ulykken klokka 16.20 fredag ettermiddag. Da hadde gutten falt i sjøen fra en motorbåt.

– Gutten var alene i en liten båt da han falt i vannet. Folk på land varslet politiet, og en kamerat kom til og fikk hentet ham opp fra vannet og tatt ham til land, fortalte operasjonsleder Grete Birkeland hos politiet i Harstad til NTB.

Inne på land ventet helsepersonell, som startet livreddende førstehjelp på gutten, før han ble brakt til sykehus.

Ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel, en liten kommune med i overkant av 8.000 innbyggere, sier til NRK at ulykken har preget bygda sterkt. Fredag kveld ble det derfor holdt et møte for informere innbyggerne. Et kriseteam ble også opprettet.