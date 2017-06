Alle som er blitt syke med utslett etter å ha vært på kunstutstilling på Henie Onstad Kunstsenter Høvikodden, bør ta kontakt med lege for sikker diagnose og eventuell behandling.

Det er kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen i Bærum som har sendt ut denne sjeldne beskjeden, etter at flere museumsgjester har fått hudinfeksjon etter å badet i en kunstinstallasjon med ekstra saltholdig vann. Det var Budstikka som først meldte om saken.

Fly, skli, flyt.

De tar sikte på å aktivisere publikum, flere av verkene til den tyske samtidskunstneren Carsten Höller. På utstillingen «Höller: Henie Onstad Sanatorium» går det for tiden an å bli hektet fast i sele og sveve over museumstaket – i en installasjon som heter «Two flying machines».

CARSTEN ANIKSDAL

TOBY MELVILLE / Reuters

Etterpå kan man kjøre en lang sklie ned i utstillingslokalene, samt prøve et tilbud til de spesielt interesserte: Å få ligge og flyte inni installasjonen «Giant Psycho Tank». Magnesiumsulfatet i vannet gir særlig kraftig oppdrift.

Pseudomonas aeruginosa

Men det siste går ikke lenger an. I samråd med kommuneoverlegen har museet stoppet badingen inntil videre.

«Det er god grunn til å tro at hudinfeksjonen skyldes bakterien Pseudomonas aeruginosa», heter det i redegjørelsen fra kommuneoverlegen: «Hudinfeksjonen er vanligvis selvhelbredende og vil vanligvis ikke kreve antibiotikabehandling. Utslettet som skyldes betennelse i hårsekkene er vannkopp/kviselignende og kan være smertefullt. Øregangsbetennelse er vanlig samt hovne, ømfintlige lymfeknuter. Feber og sykdomsfølelse kan også forekomme.»

Aftenposten har snakket med en museumsgjest som fikk kløe allerede før hun kom opp av vannet, og som er satt på antibiotikabehandling.

Hun synes det burde orienteres bedre om at bakterien kan være mer helsefarlig for en utsatt gruppe – mennesker med lungesykdommer eller nedsatt immunforsvar.

600–700 har vært oppi

Kommuneoverlege Nilsen sier at han for sikkerhets skyld har oppfordret alle med utslett til å oppsøke lege. Han har personlig vært i kontakt med tre familier og tre andre grupper som har fått helseplager etter besøket på utstillingen.

– I alt regner vi med at 600–700 mennesker har vært oppi tanken. Den hygieniske standarden i vannet har vært for dårlig, og tanken kan ikke gjenåpnes før dette er brakt i orden, sier Nilsen.

Stengt med det samme

– Vi tar denne saken på største alvor, sier direktør Tone Hansen ved Henie Onstad Kunstsenter. Hun understreker at installasjonen ble stengt med det samme da kommuneoverlegen tok kontakt.

Utstillingen har vært andre steder før. Til Høvikodden kom den fra New Museum i New York.

– Har det ikke vært problemer andre steder?

– Vi har delt ut et rosa skriv sammen med billetten. Der blir det opplyst at det saltholdige vannet kan gi en allergisk reaksjon. Vi har også fulgt alle instruksjoner om hvordan installasjonen skulle monteres, og hatt fagfolk til å sjekke vannkvaliteten for oss, sier direktør Hansen.

De besøkende er også blitt oppfordret til å dusje grundig, ikke bare før, men også etter flytingen i tanken. Den er stadig å se for publikum, som én av 19 installasjoner. Hansen håper at den kan gjenåpnes for bading igjen.

– Kanskje til uken. Vi avventer nærmere undersøkelser, sier hun.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen sier at han absolutt ikke vil ødelegge for kunsten, heller ikke den eksperimentelle.

– Noe av poenget med installasjonen, slik jeg har skjønt det, er at folk skal bli kjent med sin egen usikkerhet. I så måte har jo kunstneren truffet blink, sier Nilsen.