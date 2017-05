Kvinne (27) dømt for falske voldtektsanklager

En 27 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt til seks måneders fengsel for å ha kommet med uriktige opplysninger i et politiavhør.

Voldtektsanklagene førte til at en mann ble pågrepet og siktet i saken. Dette skjedde to dager etter politiavhøret, som fant sted i desember 2015.

Tilstår forholdet

Først ett år etter at kvinnen kom med de falske anklagene, valgte hun å trekke dem. Da saken mot henne kom opp i tingretten, ga hun en uforbeholden tilståelse.

Siktede samtykket også i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Alvorlig handling

Påtalemyndigheten la ned påstand om syv måneders fengsel for kvinnen hvor tre måneder ble gjort betinget. Retten mener at en uriktig anklage om voldtekt som fører til siktelse mot den anklagede, er en alvorlig handling. Like fullt mener retten at strafforslaget til påtalemyndigheten er for strengt.

I dommen vises det blant annet til at siktede avga en uforbeholden tilståelse, og at denne har vært avgjørende for oppklaringen av saken.

Dommen settes derfor til fengsel i seks måneder hvor tre måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.