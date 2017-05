Kvinne dømt for bedrageri for 13. gang

Dommen er fire måneder mildere enn det aktor Nora Eek-Nielsen ba om. Ett år av straffen er gjort betinget.

Historiene hun bruker for å lokke frem empati handler ofte om egen eller sønnens kreftsykdom, at hun er frastjålet lommebok og nøkler, eller at hun akkurat har mistet et fly.

Av dommen går det frem at 59-åringen fremstår som en notorisk svindler, og har et titall dommer fra Norge, Sverige og Danmark de siste 25 årene.

I neste måned skal hun igjen måte i retten i Danmark, tiltalt for nye bedragerier.

Per Annar Holm

Spilte på følelser

Tiltalte får en strafferabatt på 20 prosent for å ha tilstått de syv bedrageriene:

«I skjerpende retning legger retten, på samme måte som i 2007 og 2012, vekt på den hensynsløse måten bedrageriene er begått på. Bedrageriene fremstår som planlagte, og tiltalte har utnyttet de fornærmedes følelser og det ønsket som de fornærmede gjennomgående har hatt om å hjelpe henne», skriver dommerfullmektig Pernille Wold.

Kvinnen ble født som Inger Marie Nerby i 1957, men har senere operert under et tyvetalls ulike navn.

Fortsatt på farten

Et ferskt søk i norske aviser viser at 59-åringen senest i mars og april var aktiv på Nøtterøy og i Risør, mens andre Aftenposten har snakket med har fattet mistanke i siste liten og reddet seg unna.

Kvinnen forklarte i retten at hun selv trodde hun trengte behandling for å bryte sitt behov for bekreftelse/ oppmerksomhet ved å svindle andre, men at hun nå ikke har krefter til annen terapi enn behandlingen for egen kreft.

Tidligere har hun levert falske anmeldelser både mot en prest og skipsoffiser for seksuelle overgrep, for så å prøve seg på pengeutpressing både mot personene og rederiet.

Den skilte kvinnen er bosatt på Romerike, men har de siste 25 årene reist intensivt over hele Skandinavia.

Les også: