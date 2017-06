Kvinne i Søndre Land død, mann siktet for vold

Politiet fikk søndag ettermiddag i 16-tiden en melding om en mulig voldshandling i Søndre Land begått mot en kvinne. Søndag kveld døde kvinnen på Oslo universitetssykehus.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent og kvinnen vil bli obdusert for å få den avklart, melder politiet. En mann ble søndag ettermiddag siktet for kroppskrenkelse, og politiet opplyser søndag kveld at siktelsen ikke er endret.

– Politiet fortsetter sin etterforskning med avhør og undersøkelser på adressen hvor paret oppholdt seg. Etterforskningen så langt har ikke avklart om kvinnen har vært utsatt for en voldshandling eller ei, heter det i en melding fra politiet.

Kvinnens pårørende er ifølge politiet varslet.

Hendelsen skal ifølge VG ha skjedd i mannens bolig, der han ble pågrepet. Den siktede er ifølge Oppland Arbeiderblad kjent for politiet fra tidligere.

Ifølge politiet er den siktede mannen og den fornærmede kvinnen i et parforhold.

Søndre Land har ca. 6000 innbyggere og ligger vest for Gjøvik i Oppland fylke.