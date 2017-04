Kvinne omkom i brann på Byåsen i Trondheim

- Et ektepar i 80-årene ble hentet ut fra boligen av observante naboer. De skal ikke være skadet, opplyser Thor Inge Aas, innsatsleder hos politiet.

Det skal også ha bodd en leietaker i tredje etasje i boligen, men vedkommende var ikke til stede da brannen startet.

Ifølge operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, var tre personer registrert på adressen.

- Vi har evakuert to beboere ut fra huset, men vi kan ikke gjøre rede for en tredje person, sa innsatsleder politiet til Adresseavisen tidligere i ettermiddag.

Røykdykkere

Brannvesenet har rykket ut med ni enheter som nå jobber på spreng for å få kontroll på brannen.

- Dette er en enebolig på tre etasjer. Første etasje er klarert, og vi jobber nå med å få kontroll i andre og tredje etasje, sier Stein Henrik Tuff, brannmester ved 110- sentralen.

- Vi har røykdykkerlag inne i både andre og tredje etasje, sier Tuff.

Morten Antonsen, Adresseavisen

Ved 16.40-tiden opplyste brannvesenet at de fortsatt ikke hadde kontroll på brannen.

- Problemet var at brannen hadde fått godt tak før vi kom frem. Vi er nå i ferd med å ta hull på taket, slik at vi skal få sluppet ut røyk, sier brannmester Fred Mælen.

Han sier at det er flere hus i nærheten, men at det ikke er noen umiddelbar fare for at brannen skal spre seg.

Mange vitner

Det var vitner som meldte fra om brannen.

- Det er mange som har sett røyken. Vi har sikkert fått 10-15 telefoner, sier Tuff.

Riksvei 706 ved Cecilienborg er midlertidig stengt som følge av brannen, melder Statens vegvesen.