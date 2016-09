Kvinne til sykehus etter slåsskamp i Oslo

– Hun har skader i ansiktet og muskulære skader under øyet, men det skal ikke være fare for synet hennes. Hun er på sykehus for operasjon, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB klokken 2 natt til tirsdag.

Politiet fikk inn flere meldinger om slåsskamper i Hammerfestgata fra 23.45-tiden mandag. Da de kom fram fant de en kvinne som sannsynligvis hadde vært i slåsskamp, men det var usikkert med hvem.

– Undersøkelser på stedet tyder på at hun fikk kuttskader av et vinglass, sier Ullsand. Politiet søkte etter to gjerningsmenn, men det viste seg at de ikke skal ha hatt noe å gjøre med hendelsen. Like før klokken 3 opplyser politiet at en mistenkt kvinne i 30-årene er pågrepet, og hun blir kjørt i arresten. (©NTB)