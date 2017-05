Kvinnekamp om plassen i LOs nye ledelse

Fagforbundet – LOs desidert største – ventet til søndag med å kreve to representanter blant de åtte i LOs ledelsen. Da ble Fagforbundets leder i Trondheim Kristin Sæther (50) lansert. Hun hadde ikke lange tiden på å bestemme seg.

– Jeg ble spurt på fredag. De har vel lagt en kabal, da, sier Sæther i et intervju med frifagbevegelse.no.

Fra før var det kjent at Roger Haga Heimli er Fagforbundets kandidat til en av de to nestledervervene som blir ledige når LO-kongressen går til valg på torsdag.

Kvinnekamp

Like ventet som at Heimli blir valgt, er det at han får følge av Handel og Kontors Peggy Hessen Følsvik som nestleder. Hun er selv lansert til vervet som første nestleder av eget forbund.

Om ledervervet er det heller ingen spenning. Fellesforbundets Hans-Christian Gabrielsen er blitt kalt påtroppende LO-leder i mange år allerede.

Det er i sekretærkorpset lederkampen står. Dersom Peggy Hessen Følsvik blir ny nestleder må hun erstattes som førstesekretær. Blant kandidatene er forbundssekretær Julie Lødrup i Norsk Tjenestemannslag.

Mandag ettermiddag har valgkomiteen i LO sitt første møte. En innstilling skal legges frem torsdag, samme dag som valgene finner sted.

Fakta: LO-kongressen 2017 LOs øverste organ samles hvert fjerde år. Avholdes fra 8. til 12. mai. Skal bestemme LOs politikk og velge ledelse for de neste fire årene for LOs 915.000 medlemmer. LO er Norges største arbeidstagerorganisasjon. Består av 300 valgte medlemmer og de 15 faste i LO-sekretariatet. Representantene velges med 260 fra forbundene og 40 fra fylkene. Over 1800 forslag er kommet inn fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd. LOs sekretariat har i sin innstilling tatt med 100 forslag. Det ventes på kongressen debatt rundt sammensetningen av LO-ledelsen, Lofoten-olje, pensjon og AFP, EØS-avtalen og sekstimersdagen. Kilder: NTB, LO, frifagbevegelse.no

Gjenvalg

Dagens fire ordinære LO-sekretærer ønsker alle å fortsette i LO-ledelsen, nemlig Terje O. Olsson fra EL og IT Forbundet, Trude Tinnlund fra Fellesforbundet, Are Thomasgard fra Industri Energi og Renee Rasmussen fra Musikernes Fellesorganisasjon.

Det er Rasmussens plass kampen i hovedsak står om. Det er henne Fagforbundet utfordrer med Kristin Sæther, blant annet med den begrunnelse at MFO er et lite forbund.

– Det er tradisjon for at Fagforbundet har to personer i LOs ledelse. Kristin Sæther er en dyktig og erfaren tillitsvalgt, både på lokalt og regionalt nivå, sier Fagforbundets leder Mette Nord i en pressemelding.

Fagforbundet og MFO utfordres av utdanningsgruppene i LO, anført av Fellesorganisasjonens forbundsleder Mimi Kvisvik, som har lansert seg selv til vervet som sekretær.

Hardt ut

Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen gikk i sin åpningstale i går hardt ut mot dem som mener EØS-avtalen bør sies opp eller reforhandles.

– Når norske arbeidsplasser skal sikres, må de som skal investere vite hva rammevilkårene er om fem og ti år. Vi kan ikke tulle med dette, sa hun.

Hedersprisen på 100.000 kroner er LOs høyeste utmerkelse og deles ut hvert fjerde år. I 2013 var det AUF som fikk hedersprisen. I år gikk den til tidligere mangeårig LO-leder Yngve Hågensen (78).