Lagde bråk i flyet, dømt til å betale Norwegian 96 000 kroner. Og må sone 21 dager i fengsel

Medpassasjerer, en flykaptein som reiste privat, flyvertinnene og også en av pilotene prøvde å snakke den bråkete passasjeren til rette.

Han ga blaffen og fortsatte å drikke alkohol han hadde hatt med seg ombord. Flere passasjerer ble truet på livet. Da flyet var over Ukraina fikk flykapteinen nok, snudde og satte kursen mot flyplassen i Warszawa. Der kom fem tungt bevæpnede og maskerte politifolk inn i flyet og slepte den bråkete passasjeren med seg.

Full finsk flykaptein må i fengsel

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Deretter kunne flyet fortsette, flere timer forsinket, til Thailand.

Det var en angrende synder som sist uke møtte frem i Asker og Bærum tingrett sist uke, tiltalt for å ha fremsatt trusler som er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, ved at han truet med å drepe to passasjerer. Mannen var også tiltalt etter Luftfartsloven, fordi han ikke fulgte ordre fra flykapteinen og andre i besetningen om å holde seg i ro.

Fotballtilhengere kastet av fly i Sverige

To vitner forklarte at medpassasjeren drakk medbragt alkohol, og at han snart begynte å bli så høylydt og klengete at det var sjenerende for de andre ombord. Det kom også frem at mannen på Gardermoen hadde møtt to andre menn, og at de sammen hadde drukket alkohol inne på et toalett på flyplassen.

– Vil du dø, din djevel, sa han til en av passasjerene, som svarte;

– Ja, men ikke i dag.

Vitnene forklarte at bråket ombord startet like etter avgang fra Gardermoen og til flyet landet i Warszawa.

På veien til Warszawa flyttet kabinpersonalet andre passasjerer og plasserte kraftige menn rundt den berusede og bråkete passasjeren, for å holde ham i sjakk.

Full mann skapte kaos på fly

Den tiltalte erkjente seg skyldig, selv om han forklarte at han ikke husker noe av selve flyreisen, før politifolk med maskingevær hentet ham ut av flyet i Warszawa. Han forklarte også at han ble skutt med elektrosjokkpistol da politiet hentet ham ut.

Aktor, politiadvokat Jo Heine Meyer Faafeng la ned påstand om at den tiltalte måtte dømmes til 35 dagers ubetinget fengsel og til å betale erstatning på 96 000 kroner til Norwegian, de ekstra kostnadene som hadde påløpt ved landingen i Warszawa.

Full mann førte til nødlanding – risikerer kjempebot

– Drapstrusler om bord på fly, med liten mulighet til å komme seg unna den truende situasjonen, er etter rettens mening så alvorlig at utgangspunktet på 15–30 dagers ubetinget fengsel får anvendelse. Det skal utmåles straff for to tilfelle av slike trusler, skriver retten i sin dom. For overtredelsen av luftfartsloven, som har en strafferamme på tre års fengsel, finnes det svært begrenset rettspraksis, bemerker retten.

Forsvarer Peder Morset mente at tiltaltes tilståelse og at saken har blitt gammel, måtte tillegges vekt i formildende retning.

Asker og Bærum tingrett fant dermed at 21 dagers ubetinget fengsel er straff nok. Uten tilståelse og lang saksbehandingstid ville straffen blitt 30 dagers ubetinget fengsel.

Og med inntekt på mellom 600 000 og 700 000 kroner i året, ble mannen også dømt til å betale saksomkostninger med 2000 kroner.

Norwegian kommenterer saken slik:

– Flysikkerheten er vår fremste prioritet og vi har nulltoleranse for oppførsel som kan sette medpassasjerers og besetningens sikkerhet i fare. Denne saken viser at våre kolleger som jobbet på denne flygningen har fulgt prosedyrene og gjort en utmerket jobb for å ivareta alles sikkerhet, skriver Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i en epost.

Full trønder kastet av flyet på Newfoundland