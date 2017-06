Lagmannsretten åpner for gruppesøksmål mot DNB på vegne av 180.000 fondskunder

Saken oppdateres.

– Nå har to rettsinstanser gitt oss medhold i at vi kan føre saken som et massesøksmål, så vi er fornøyd og lettet, sier direktør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til Aftenposten etter å ha fått lagmannsrettens avgjørelse fredag ettermiddag.

Det var NRK som først meldte om avgjørelsen.

Han håper at saken nå er avgjort, men sier han avventer DNBs avgjørelse om banken vil anke saken. Saken kan ende i Høyesterett.

– Jeg legger merke til at lagmannsretten har anført i sin dom at et massesøksmål vil være «den klart mest hensiktsmessige prosessformen.» Det er klare ord som jeg håper skal bety at saken ender slik vi har ønsket hele tiden – nemlig et omfattende søksmål som består av 180.000 navn, sier Jensen.

Forbrukerrådet: Betalte for en tjeneste de ikke fikk

Forbrukerrådet mener at de 180.000 kundene i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. De ønsker å gå til sak med et totalt krav mot banken på over 690 millioner kroner.

I begynnelsen av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB. Banken anket saken til lagmannsretten, som nå mener at saken får gå for retten.

– DNB mener vilkårene for gruppeprosess ikke er oppfylt, fordi det er vesentlige ulikheter mellom alle andelseierne. Vi mener heller ikke gruppeprosess er den beste måten å løse spørsmålene saken reiser, sa informasjonssjef Even Westerveld i DNB til NTB da saken sist var til rettslig behandling.

DNB ville ha pilot-saker

DNB mente at saken heller burde løses gjennom et utvalg pilotsaker som banken skulle finne sammen med Forbrukerrådet og hvor resultatet skulle legges til grunn for de andre andelseierne.

Den opprinnelige bakgrunnen for kravet fra Forbrukerrådet er en påstand om at fondene er solgt og markedsført som aktivt forvaltede, mens kun 12 prosent av DNB Norge-fondet var aktivt forvaltet.

Dette har banken tilbakevist.