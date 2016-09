Lagmannsretten avviser Snowdens anke, nå varsler hans advokat anke til Høyesterett

Snowdens norske advokat, Vidar Strømme, er ikke overrasket over kjennelsen.

– Vi så ikke bort fra at resultatet ville bli slik i lagmannsretten. Nå vil vil sannynligvis anke til Høyesterett, uttaler han til Aftenposten.

Dette sier Borgarting lagmannsrett i sin kjennelse:

«Domstolene har ikke saklig kompetanse til å forhåndsprøve spørsmålet i en sivil sak».

Borgarting lagmannsrett stiller seg dermed bak Oslo tingretts avgjørelse i juni og argumentene fra staten om at de ikke kan behandle begjæringen fra Snowden før det foreligger en utleveringsbegjæring fra USA.

Bakgrunnen for ønsket om en garanti for at Snowden ikke vil bli utlevert fra Norge til USA er at Snowden den 18. november i år skal motta Ossietzky-prisen som organisasjonen PEN deler ut i Norge. Snowden befinner seg for tiden i Russland.

Oslo tingrett skrev i sin avvisning i juni at en forhåndsprøving vil kunne undergrave det internasjonale straffesakssamarbeidet som utleveringsloven bygger på.

Snowden må betale saksomkostninger

Domstolen mener det er umulig å ta stilling til om en utlevering til USA vil være ulovlig før det foreligger en begjæring fra amerikanske myndigheter.

Snowden må betale staten 20.300 kroner i sakskostnader.