Lene Sands mor i retten: - Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i.

Aleksander Andersen / Aftenposten

Lene Sands mor kjempet mot tårene da hun mandag forklarte seg om datteren i den store rettssal 500 i Kriminalgericht Moabit i Berlin.

– Hun gledet seg til å reise til Berlin. Der hadde hun møtt en mann fra Chile som hun var forelsket i, forklarte moren.

Hun forklarte hvordan datteren var; en helt annen historie enn det dommerne har fått høre fra de to mennene på tiltalebenken. Særlig den drapstiltalte har forklart at han ble provosert i en krangel, at han mistet kontrollen og derfor drepte henne.

Privat

– Hun viste omsorg for andre

– Hun var en person som lett fikk venner. I alle miljøer. Dette på grunn av hennes blide og vinnende vesen. Hun viste omsorg for menneskene rundt seg, hvem de enn måtte være. Hun reiste mye og fikk venner over hele verden. Når Lene kom smilende inn i et rom, så var det som om hele rommet lyste opp, forklarte moren.

Moren avviste at den drapstiltalte skulle få henvende seg til familien.

– Det finnes ingen ord som kan unnskylde det han har gjort. Og i tillegg har han gått ut her i retten og prøvd å male et bilde av Lene som overhodet ikke stemmer med virkeligheten for alle oss som kjente Lene. Og dette gjør han for egen vinning, sa moren.

Niesen: – Et forbilde for meg

Lene Sands 14 år gamle niese vitnet også om hvordan hun opplevde tanten sin.

– Tante Lene var som en søster for meg. Hun var tøff og modig, og et forbilde for meg, forklarte niesen.

Domstolen i Berlin fortsatte mandag formiddag rettssaken mot de to 39 år gamle mennene som er tiltalt etter drapet på Lene Sand natten mellom 2. og 3. juni i fjor.

– Det er en stor fordel av familien har kommet til Berlin. Det er viktig for domstolen at de kan få et riktig bilde av henne, og det er viktig for Lene Sands ettermæle at det ikke er de tiltaltes negative beskrivelse av henne som blir stående for ettertiden, sier bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger.

Lene Sands mor, far, to brødre, en søster og en niese er på plass i rettssalen. Moren og niesen sitter ved siden av bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger, og de to hadde på forhånd forberedt et innlegg for å fortelle hvordan familiemedlemmet deres egentlig var.