Leteaksjon i Fana fortsetter med full styrke

Den savnede ble sist sett i en dagligvarebutikk torsdag ettermiddag. Både fredag og lørdag lette store styrker etter kvinnen. Hundeekvipasjer, dykkere og mannskaper i båt har deltatt i søket, skriver Bergensavisen. Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder og Forsvaret har bistått politiet.

– Mannskapene møtes klokken 9 og starter opp igjen letingen da. Vi konsentrerer oss om litt nye teiger, men holder oss i bergensområdet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

Kvinnen ble meldt savnet etter at hun ikke kom hjem sent torsdag kveld. Politiet sa lørdag at letemannskapene famler litt i blinde fordi de har få spor og opplysninger om hvor kvinnen kan være.

– Vi har ingen nye indikasjoner på hvor hun kan være, og det søkes i området der hun sist ble sett, der hun har tilhørighet og hvor det kan være gjort mulige observasjoner av henne, sier operasjonslederen.

Det jobbes også med å få fram elektroniske spor som kan gi en pekepinn om hvor 52-åringen har tatt veien. (©NTB)