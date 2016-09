Likfunn i Oppland etterforskes som drap

– Vi vet ikke hvem den døde mannen er, og er heller ikke i stand til å si om han kan være etnisk norsk eller ikke. Han er illetilredt og delvis forbrent, sier politiadvokat Kristian Johansen.

I morges ble det klart at funnet av den ille tilredte kroppen på en øde skogsvei i Søndre Land i Oppland er et drap.

– Vi mener at han ble drept en gang mellom fredag kveld og lørdag klokken 19.30, da han ble funnet. Tekniske undersøkelser på funnstedet gjorde det klart at det dreier seg om et drap, sier Johansen.

Forbrent

Ifølge en pressemelding fra politiet ble mannen funnet forbrent på Totjernvegen på Veståsen i Søndre Land kommune.

Ifølge lokalavisen Oppland Arbeiderblad var det to ungdommer som fant den døde mannen og varslet politiet lørdag ved 19.30-tiden lørdag kveld.

Funnstedet er i nærheten av Fluberg bru i Søndre Land kommune, heter det i en pressemelding som politiet sendte ut søndag kveld.

– Vi har foreløpig ingen observasjoner eller tips i saken, men oppfordrer folk som har vært i området om å kontakte politiet, sier Johansen.