Listhaugs «griseprat» vekker oppsikt i utlandet

Det skjer mye rundt innvandrings- og integreringsministeren nå. Ikke bare har Listhaug fått Oslos tidligere ordfører Fabian Stang (H) som ny statssekretær i departementet sitt, samtidig som hun kjemper for å rykke opp fra den foreslåtte andreplassen til førsteplass på Frps stortingsvalgsliste i Møre og Romsdal.

Listhaug har også begynt å få oppslag i europeisk presse etter den mye omtalte facebookmeldingen hun la ut mandag morgen:

«Krav om avgang»

«Norges innvandringsminister møtes med krav om å gå av etter å ha sagt til muslimer at hos oss spiser vi svin og drikker alkohol», lyder overskriften i britiske The Independent.

Spanske El Mundo skriver:

«Norsk integreringsminister: Her spiser vi svinekjøtt, drikker alkohol og viser vårt ansikt".

– Jeg tror mange av dem som kritiserer Listhaug er forutinntatt, sier hennes nye statssekretær Fabian Stang.

Flere nettsteder bygger saken ut med reprisebilder av Listhaug flytende i Middelhavet i overlevelsesdrakt i april - under en reise for å sette seg bedre inn i båtflyktningenens situasjon.

Ville ha slutt på grisepraten

I et leserbrev i Aftenposten onsdag skrev kriminolog Omar Gilani Syed at Listhaug burde «slutte med alkohol- og grisepratet» og heller konsentrere seg om de lange linjene integreringsdebatten. Hvis ikke, mente Gilani Syed, måtte det være på tide å reise spørsmålet om Listhaug bør vurdere sin stilling.

Innlegget ble behørig omtalt i Independent og El Mundo.

Det samme ble statsminister Erna Solbergs uttalelse til NRK onsdag om at hun personlig ikke ville ha ansatt en arbeidssøker som bruker niqab.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Også misforståelsen referert

The Independent klargjør allerede i ingressen til sin artikkel at Listhaug føler seg misforstått etter uttalesen hun la ut på Facebook.

Hun hadde selvsagt aldri sagt at muslimer må begynne å drikke alkohol og spise svinekjøtt. Hun ville bare påpeke at innvandrere må tilpasse seg arbeidsmarkedet, og at for eksempel restaurantansatte må kunne servere alkohol og svinekjøtt selv om de ikke konsumerer den slags selv.

Delt så det holder

Facebookmeldingens avslutningstrudelutt, «Lik og del!», var en suksess for Listhaug. Den ble likt av 20 000, delt av 4600 - samt altså brakt i oversettelse i utenlandsk presse.