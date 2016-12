– Litt uvant. Det er et år siden sist!

Thomas Horne Johannesen (8) har spent på seg de splitter nye hockeyskøytene og glir litt ustøtt ut på isen på Bergbanen i Oslo.

Rett foran suser søsteren Lisa (11), også hun med turkise hockeyskøyter som nylig lå under juletreet.

Søsknene er i godt selskap. Trolig har det aldri vært solgt flere nye skøyter i Norge enn i vinter. En snøfattig sesong på Østlandet kombinert med fin skøyteis på mange vann, har utløst en aldri så liten skøytebonanza.

Aftenposten har vært i kontakt med flere sportsbutikker i Osloområdet, samtlige melder om en klar økning i skøytesalget.

- Vi snakker om tidenes skøyteår omsetningsmessig, konstaterer markedsdirektør Kyrre Lømo i Gresvig.

Han styrer Norges desidert største sportskjede, som inkluderer G-sport, G-Max og Intersport, og kan notere seg for en økning i skøytesalget i forhold til i fjor på 30 prosent i november. I julehandelen endte fasit på 20 prosent.

Justerbare barneskøyter

Både rimelige hockeyskøyer og mer kostbare kvalitetsskøyter har gått unna, mens justerbare barneskøyter - som det er mulig å vokse i - har vært spesielt populære.

På Bergbanen har pappa Torbjørn Lien Johannesen altså bidratt med to av de nye barneskøytene - fordi begge barna hadde vokst fra de forrige. Selv nøyer han seg med sine litt eldre hockeyskøyter når han skal lære barna kunsten.

– Men jeg hører at det er veldig fint på vannene og kunne godt tenke meg å prøve sånne turskøyter, sier han.

Stenersen, Tor

Turskøytefeber

Også der treffer familien midt i trenden. Turskøytene, eller svenskeskøyter, som kan festes på støvlene, har for alvor blitt kjent også blant nordmenn i vinter. Oslo Sportslager, som har solgt slike skøyter i mange år, har ikke kunnet oppdrive en eneste skøyte siden en uke før jul. Flere andre butikker melder om at skøytene er blitt revet bort fra hyllene.

Også XXL kan melde om en klar økning i skøytesalget. For kategorien samlet steg salget med ti prosent i desember. Nå det gjelder turskøyter, har veksten vært på hele 87 prosent, altså nesten en dobling.

– Vi har bare fire par på lager i hele Oslo, det er rett og slett blåst, sier kjededirektør Anders Fjeld, som nå har gitt innkjøpssjefen om å bestille flere umiddelbart.

Nysgjerring på turskøyter? Aldri sur på svenskeskøytetur.

Olav Olsen

Fellene redder skisalget

Mens skøytefolket på østlandet altså kan juble over fine forhold, har juleferien vært desto tristere for skientusiastene. Selv i vanligvis sikre fjellområder meldes det om minimalt med snø.

Likevel har ikke skisesongen vært helsvart for sportsbransjen så langt.

– Skisalget inn mot jul har vært bra, sier Lømo i Gresvig, som beskriver fellesski og barneski som de store driverne.

– Felleskiene er det store nye som gjør dørstokkmila enklere for mange, sier han. Det store spørsmålet for både han og kollegene nå, er om felleskiene vil ta helt over for klassisk. Og ikke minst, om snøen snart kommer. Det vil avgjøre hvordan skisesongen ender for bransjen.

Heller ikke hos XXL er skisesongen avskrevet.

– På tross av lite snø, mange har kjøpt felleski, konstaterer kjedesjef Anders Fjeld. Men han er fullstendig klar over at skisalg er en værfølsom ting.

– Vinteren kommer alltid, håper vi. Men de som trener litt i marka eller skal gå en eller to turer på fjellet, holder igjen.

Du trenger ikke skøytebane: Marka lokker med speilblank is.

Olav Olsen

Håper på snø

Men hva med dem som boltrer seg med helt nye skøyter på Berg-banen? De er vel fornøyd med været?

– Nei, jeg håper det kommer snø, sier Lisa Horne Johannesen.

– Jeg fikk nye ski til jul også. Skøyter er gøy, men jeg må nok si at jeg liker ski best.