Lokførerne: Opptrapping av streiken tidligst i slutten av neste uke

Torsdag innstilles i alt 143 togavganger rundt Oslo, ifølge kommunikasjonssjef i NSB persontog, Åge-Christoffer Lundeby.

Til Aftenposten sier han at tallet fredag trolig blir 160.

– Jeg må innrømme at vi er spente på fredagen, sier Lundeby.

– I dagene som kommer vil tallet på innstillinger variere, sier han.

I og med at det er lokførere stasjonert på Lillestrøm og i Ski som er tatt ut, er det her trykket på innstillinger i utgangspunktet er størst.

Men det vil også kunne ha en effekt om lokførere tas ut som har som oppgave å «hente ut» tog for morgentrafikken. I så fall kan togsett «mangle» i trafikken, og NSB akter å følge arbeidslivets spilleregler.

Opptrapping tidligst i neste uke

Ifølge Grethe Thorsen, forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund, holdes nytt streikemøte fredag.

- Slik det nå ligger an blir det tidligst opptrapping av streiken mot slutten av neste uke, sier hun til Aftenposten.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Mange valgte å jobbe hjemme torsdag

Ifølge Lundeby og NSB ser det ut til at veldig mange valgte å jobbe hjemmefra torsdag, eller bruke andre transportmidler enn tog.

Det var også mye kø på innfartsveier som Mosseveien torsdag morgen, men rett over rushtid fløt trafikken her fint.

– Vi har ingen rapporter om at noen ble stående igjen på perronger på grunn av fulle tog. Men at det var trangt på flere avganger er et faktum, sier Lundeby.

Ruter: Planlegg reisen godt

Ruter, som har ansvaret for kollektiv i Oslo og Stor-Oslo, er tydelige i sitt råd for ettermiddagen:

– Planlegg hjemreisen tidlig og beregn god tid! Dessverre kommer våre reisende til å bruke lang tid, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Han kan melde om mye folk på bussene inn til Oslo i dag og gjør regning med at det blir enda flere i ettermiddag.

– Vi forholder oss til regelverket som gjelder når det gjelder lovlig streik, og har derfor ikke mulighet til å gjøre noe annet enn det vi gjør til daglig. Vi kan derfor ikke sette opp ekstra busser, med unntak av der vi gjør dette andre ganger. Eksempelvis har vi rutiner for å sette inn busser der vi kjører fra folk, men det betinger at vi har ledig kapasitet, sier Johansen.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Kanskje vil det gå fortere å sykle i morgen? Da Aftenposten testet #jobbreisen fra Nittedal fikk toget trøbbel. Da kom syklistene frem først!

I morgentimene i dag var det ekstra stor belastning på bussene fra Holmlia (togene fra Ski) og inn til byen.

– Dette er vanskelig for de reisende. Erfaringen vår er at Vårt eneste råd er som sagt å planlegge reisen i god tid. Bruk reiseplanleggeren, anbefaler Johansen.

Vegtrafikksentralen sier til Aftenposten at de ikke har merket noen store endringer i trafikkbildet torsdag.

– Vi har ikke registrert mer trafikk enn en normal torsdag, så vi kan ikke si at flere har tatt bilen i dag, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl i Vegtrafikksentralen.

Leter du etter alternativ måte å komme deg til jobb på? Vi testet de ulike jobbreisene til Oslo: