Lokførerne kan trappe opp streiken i neste uke

Det er klart etter at streikekomiteen i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) fredag drøftet ytterligere opptrapping.

– Vi har diskutert helt konkrete opptrappinger, som vi vil vurdere neste uke, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) til NTB.

Han ønsker ikke å være mer konkret, bortsett fra at det ikke vil bli aktuelt å ramme lokaltogene i Oslo-området ytterligere.

– Neste skritt vil være å presse arbeidsgiver, men på en måte som ikke rammer de som bruker toget til og fra jobben i den utstrekningen som det gjør med lokaltogene ved de store byene, sier Ringdal.

– Stor forståelse

Konflikten dreier seg om en nasjonal standard for opplæring av lokomotivførere som skal ha godkjenning til å kjøre tog i Norge.

Partene var torsdag innkalt til tvungen mekling hos Riksmekleren, men klarte heller ikke der å bli enige. Så lenge konflikten vedvarer, rammes titusenvis av togpendlere på Østlandet og ved Sørlandsbanen.

Ringdal sier de har stor forståelse for at folk blir frustrerte når toget ikke går.

– På en måte er vi litt glade for det, for det betyr at folk er glad for den jobben vi vanligvis gjør, nemlig å kjøre tog. Vi forstår at folk til og med blir litt sinna på oss, og det beklager vi, og vi er lei oss for det. Men slik som dette har utviklet seg, så mener vi at det er NSB som utsetter passasjerene for dette, sier han.

Aksjoner i Sverige

Fredag skrev VG at Jernbaneforbundet vil bryte samarbeidet med NSB i løpet av helgen dersom ikke NSB gir etter for lokførernes utdanningskrav.

– Det varmer oss at Norsk Jernbaneforbund er så klare og tydelige i at de støtter oss i kampen vi står i, sier Ringdal, som også forteller at det kan komme flere sympatiaksjoner og solidaritetserklæringer fra flere forbund – også i Sverige.

– Vi har full støtte og samarbeid med vår svenske søsterorganisasjon, og det kan bli aktuelt med aksjoner også i Sverige, sier Ringdal.

– Skuffelse og frustrasjon

Ifølge forbundslederen er stemningen i streikekomiteen god, og kampmoralen høy.

– Det er selvfølgelig både skuffelse og frustrasjon over at arbeidsgiversiden ikke vil være med på noen løsninger for at vi skal få togene i gang, men det var vi forberedt på mentalt, sier Ringdal.

Torsdag gikk togstreiken inn i sin femte uke. 124 lokførere er i streik, og de siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Kleiven, Paul / NTB scanpix