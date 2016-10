Lokførerne legger frem forslag til streikeløsning

– Vi skal møtes internt mandag og har kommet langt i arbeidet med et forslag som ivaretar viktige deler av våre krav. Forslaget må finpusses og diskuteres, forteller forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) til NTB mandag morgen.

Han sier forslaget de skal utarbeide, innebærer en helhetlig løsning på konflikten. Håpet er at togstreiken som er inne i sin fjerde uke, kan avsluttes før den etter planen trappes opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen fra onsdag.

Nytt og annerledes

NLF regner med at de vil bruke hele mandag ettermiddag før forslaget kan leveres til motparten, trolig ikke før tidlig mandag kveld.

– Vi tenker litt nytt og annerledes, men kravene til kompetanse og en nasjonal standard for lokførerutdanningen er vi tydelige på at vi må ha noe på, sier Ringdal.

– Vi prøver å legge et forslag som NSB bør akseptere, sier NLF-lederen.

Ringdal ga allerede søndag uttrykk for at forbundet ønsker å legge frem et nytt forslag til løsning da han talte til Norsk Jernbaneforbunds landsmøte. For NLF er det helt avgjørende at arbeidsgiversiden forplikter seg til å ta spørsmålet om en nasjonal standard for lokførernes kompetanse alvorlig.

Press på Østlandet

Streiken brøt ut etter at partene ikke kom til enighet i meglingen 28. september.

Fredag forrige uke ble det kjent konflikten trappes opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen fra onsdag. Uttaket er i Kristiansand for ikke å øke presset i østlandsområdet ytterligere. Tilsammen vil da 124 lokførere være i streik.

NSB sier de gjerne møter lokførerne for å se om det er mulig å få en slutt på togstreiken.

– Hvis det medfører riktighet at de har et forslag, så er vi selvfølgelig villig og interessert i å diskutere dette, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NRK.

Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.

Striden mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat – der NLF hører til – står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil altså ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene.