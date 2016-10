Lokførerne trapper opp streiken

Fra 8. oktober tas lokførere i Moss (33), Oslo (3) og Bergen (6) ut i streik, opplyser Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i en pressemelding mandag.

Lokførerne har vært i streik siden torsdag, og 118 lokførere er nå tatt ut.





Vil tariffeste utdanningsnivå

NLF krever at utdanningsnivået for lokførere skal tariffestes, noe arbeidsgiverne NSB og CargoNets ikke vil gå med på.

– Vi har aldri krevd å bestemme innholdet i utdanningen. Det skal Statens jernbanetilsyn og Norsk Jernbaneskole gjøre. Vi krever at NSB slutter med dumping av lokførernes utdanning. Vi krever at NSB setter trygghet og sikkerhet først, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.





Sier opptrapping er nødvendig

I meldingen står det at dersom NSB hadde ønsket, hadde lokførerne hatt en nasjonal standard på utdanningen. «Så enkelt kunne det vært. At lokførerne er i streik, forteller at NSB ikke ønsker å opprettholde en god utdanning», skriver NLF.

Ringdal sier han ikke ønsker å ramme de reisende, men at en opptrapping er nødvendig.

– Vi ønsker ikke å ramme de reisende. Men når NSB blånekter å forplikte seg til en god lokførerutdanning, må vi svare med en å trappe opp. Vi er villig til å streike lenge for å stanse NSBs barbering av lokførernes utdanning, sier Ringdal.