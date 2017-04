Lommedalen-saken: Angelica Lem Heggelunds mor hentet av ambulanse i tinghuset

Den 45 år gamle moren som er tiltalt for å være ansvarlig for datteren Angelicas død, gjorde tirsdag formiddag flere forsøk på å forklare seg for retten.

Etter bare fem minutter måtte retten ta en 50 minutters pause, før Heggelund på nytt forsøkte å forklare seg.

– Det er veldig vanskelig, det går helt i svart for meg, sa hun flere ganger, mens hun forsøkte å forklare seg.

Både sorenskriver Pål Prestesæter og forsvareren, advokat Aasmund Sandland, forsøkte å stille spørsmål for å hjelpe Heggelund på vei, men uten særlig hell.

Brøt ut i gråt

Heggelund forklarte med enstavelsesord og halve setninger at hun og datteren høsten 2015 etter Grete Waitz-løpet i Oslo kjørte til familiens hytte på Beitostølen i Øystre Slidre. Det var på denne hytta Angelica ble funnet død av ambulansepersonell som var tilkalt av moren nyttårsaften 2015.

– Vi snakket med rektor på ungdomsskolen, forklarte hun. Og hun forklarte også at hun hadde meldt seg inn i hjemmeundervisningsforbundet.

Flere ganger brøt Heggelund ut i høylydt gråt, før rettsforhandlingene på nytt ble avbrytt etter en halv time.

– Det har vært en heksejakt, sa Heggelund flere ganger i går, da hun begynte på sin forklaring. Hun ga klart uttrykk for at hun opplevet det som sterkt urettferdig å bli tiltalt for datterens død, når hun mente hun hadde gjort alt hun kunne for å skaffe hjelp til datteren.

Hun kom også med sterk kritikk mot helsevesen, skoler og barnevern for at ingen brydde seg, og for at datteren ikke fikk hjelp. Heggelund forklarte også at datteren følte seg sterkt mobbet, og at det flere ganger var nødvendig å bytte skole, før de høsten 2015 reiste til hytta på Beitostølen for å få fred.

Litt etter klokken 10.30 ble hun hentet av en ambulanse.

Retten vurderer nå hva som videre skal skje.

15 års strafferamme

Moren til 13-åringen, som døde av avmagring på nyttårsaften 2015, er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren. Strafferammen er 15 års fengsel.

Påtalemyndigheten mener at den 13 år gamle Angelica var så avmagret og svak at hun var i livsfare, men at moren likevel unnlot å skaffe hjelp til henne. Jenta hadde vekt på 21,7 kilo og ble funnet livløs på et soverom i hytta da ambulansepersonalet kom frem til hytta på Beitostølen om kvelden nyttårsaften 2015, fikk retten forklart mandag.

Da hun ble veiet hos fastlegen i august, var vekten 41,2 kilo.

Morens forsvarer Aasmund Sandland fremholdt mandag at moren har viet sitt liv til å få datteren frisk.

– Dette er en historie som ender tragisk, men som synes å være følgen av sviktende samhandling av offentlige helsevesen og barnevern, og hvor Angelicas mor ble overlatt behandlingsansvaret. Med det er det klart at saken ikke kan avgrenses til tidspunktene i tiltalen, en tiltale om vold og mishandling i nære relasjoner. Tiltalen fremstår som provoserende, sett fra denne side. Vi vet at anoreksi dreper, sa han i retten mandag.