Opptredenen kunne blitt kritisk for både bilistene selv og for mannskaper som drev redningsarbeid.

Dette går frem av Havarikommisjonens foreløpige rapport at flere bilister ikke lot seg stoppe av røde lys eller bom under brannen i Oslofjordtunnelen før helgen.

Som det står i rapporten:

«SHT har merket seg at flere kjøretøyer kjørte inn i tunnelen også etter at denne ble stengt med lys og bom. SHT vil advare mot dette da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang.»

Jourhavende ved politiet i Follo, Susanne Ihlebæk, konstaterer på generelt grunnlag at folk som kjører inn i sperrede tunneler kan bli straffeforfulgt etter Veitrafikkloven.

Tirsdag ettermiddag sitter ledelsen i Statens vegvesen i møte med fylkesordførerne i Akershus og Buskerud om sikkerheten.

Her er Aftenpostens sak om det som kom ut av møtet.