MDG tok trusler til politiet: «Vi kan fjerne deg»

«Utrydd pesten - vi trenger den ikke».

«vi kan fjerne deg».

«Bedre å fjerne dere å partiet dere representerer trur eg»

«Kanskje ikke så smart å reise hjem til fylket sitt etter landsmøtet da..»

«Burde blitt lynsjet vekk fra Stavanger»

Dette er noen av kommentarene som Miljøpartiet De Grønne (MDG) denne uken oversendte politiet i Oslo som følge av trusler, hets og sjikane rettet mot Anna Kvam, nasjonal talsperson i Grønn Ungdom og 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Rogaland.

Ingen av de fem kommentarene ovenfor var fjernet fra Nettavisens kommentarfelt på Facebook da Aftenbladet fredag formiddag gikk gjennom ytringene (OBS! Peker til en lenke som ikke lenger er aktiv).

Stormen oppsto under en Nettavisen-artikkel der Stavanger-politikeren forklarte helgens landsmøtevedtak om å fase ut oljevirksomheten i Norge innen 15 år.

Rundt lunsjtider fredag hadde det blitt opprettet 451 debattråder under artikkelen, hvorav egne «debatter» oppsto under flere av disse trådene. Artikkelen var delt 80 ganger, og det var ytterligere 929 reaksjoner.

En Facebook-bruker har fått to positive reaksjoner på sin bruk av et pistol-symbol med «...» bak. En annen svarer slik: «Ta de med på bakrommet sjef!».

Skjermdump

skjermdump

Fikk råd fra PST

At MDG har koblet inn Oslo-politiet i saken, er i tråd med rådene partiet tidligere har fått av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), opplyser partisekretær Lars Gaupset.

PST har ansvaret for myndighetspersoner som statsråder og stortingsrepresentanter, mens det enkelte politidistrikt har ansvaret for andre politikere.

– Vi har sendt over skjermdumper av grove tilfeller av hets til politiet og bedt om råd om det er noe vi bør politianmelde. Nå avventer vi tilbakemelding fra politiet før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre videre.

– Hvordan vil du karakterisere kommentarene?

– Veldig stygge og sjikanerende meldinger. Noen av de er indirekte og på grensen til direkte trusler. Spesielt alvorlig ser jeg på at dette rettes inn mot en ung kvinne som er en av våre mest profilerte politikere. Det er veldig alvorlig hvis den type hets skremmer bort andre fra å engasjere seg i politikken. Det kan også gjøre at folk ikke lenger ønsker å holde på med politikk. Trykket blir så stort i kommentarfeltet at det utgjør en alvorlig trussel i demokratiet, sier Gaupset.

Siv Dolmen

Han understreker at partiet nå først og fremst er opptatt av å ivareta Anna Kvam.

Gaupset opplyser at drapstrusler mot partiets Oslo-ordførerkandidat i kommunevalgkampen i 2015, Shoaib M. Sultan, ble politianmeldt.

Også den gang var utgangspunktet en artikkel i Nettavisen som da genererte hets og antydning om vold og drap i kommentarfelt og på Facebook, ifølge Nettavisens egen artikkel.

Kvams venninne, Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er blant partiets mest utsatte.

– Det som Anna nå har fått erfare, er veldig likt det Lan har gått gjennom, bortsett fra at volumet har vært mye større og har vedvart over tid når det gjelder Lan. Det henger nok sammen med at Anna inntil nylig ikke var så profilert som Lan. Dessverre er det en del av en trend der kvinner, og særlig unge kvinner i politikken, blir utsatt for mer hets.

– Frykter du at dette vil bare eskalere fram til valgnatten i september?

– Vi har sett at dette gjerne topper seg i valgkamper, så jeg er litt bekymret for den trenden, særlig knyttet til Lan, som har fått mye hets knyttet til sin person, men også for Anna. Vi må dessverre være forberedt på at det kan bli mer av dette, og særlig da helt i innspurten av valget, tror han.

ROBERT GALBRAITH / REUTERS/NTB Scanpix

MDG: - Nettavisen har et ansvar

Kommunikasjonssjef Sindre Buchanan i MDG opplyser at han sendte en tekstmelding til nyhetsredaktør Erik Stephansen i Nettavisen på tirsdag om hva saken gjaldt, men at de deretter har ringt forbi hverandre et par ganger.

Buchanan påpeker imidlertid at Nettavisen har et ansvar for sine kommentarfelt.

Nyhetsredaktør Stephansen var ikke kjent med MDGs kontakt med politiet eller de kommentarene som partiet har reagert på, da Aftenbladet tok kontakt.

– Det hadde vært naturlig om MDG tok kontakt. Da holder det ikke å sende en SMS. Jeg har ikke sett disse kommentarene, for MDG har ikke varslet oss om det. Det er riktig at jeg fikk en SMS fra infosjefen om at han ville snakke med meg om kommentarfeltene, men da jeg ringte opp igjen, tok han ikke telefonen, sier Stephansen.

– Det er den som har skrevet kommentaren, og selvsagt også Facebook, som står juridisk ansvarlig i eksempelvis grove tilfeller der det er snakk om politianmeldelse. Presseetisk er vi forpliktet til å rydde opp også på våre Facebook-sider når vi blir gjort oppmerksom på det. Vi legger store ressurser i å prioritere egne debattsider. Det er der vi ønsker å ha debatten, og vi prøver å unngå at for mye av debatten foregår på Facebook. Samtidig er det umulig å dele saker på Facebook med mindre de er åpne for kommentarer, sier han.

Geir Olsen / NTB scanpix

Kvam føler seg til en viss grad truet

Anna Kvam opplever at en del av kommentarene er av en litt truende karakter. Hun er ikke komfortabel med å bli bedt om å holde seg unna sin egen hjemby.

– Når det står at jeg bør lynsjes og ikke komme hjem, så er jo det en trussel, sier Kvam.

– Uansett hvem som ytrer seg, og spesielt når du er en ung og kvinnelig politiker, så får du mye dritt, sier hun.

– Dessverre er dette blitt veldig, veldig vanlig, og dette skjer hver dag med personer som er deltakere i det offentlige ordskiftet. Det er jo et politisk problem at vi ikke har funnet ut hvordan vi skal håndtere sosiale mediers inntog i vår hverdag kombinert med papiravisenes opplagsfall, reduserte annonseinntekter og klikkhysteri på nett. Dette har skapt en cocktail som har gitt oss en del problemer vi ikke hadde før.

– Har du opplevd noe lignende før?

– I små drypp, men aldri i dette omfanget og denne graden. Dette er mye grovere enn jeg har opplevd før, sier stortingskandidaten.

– Har du snakket med Lan og andre om deres erfaringer med slike ting?

– Jeg har snakket med mange om dette, også Lan. De bekrefter antakelsen min om at dette er veldig, veldig vanlig. Derfor mener jeg det er greit å snakke med Aftenbladet om dette. Dette handler ikke om Anna Kvam, men om noe mye, mye større som rammer omtrent alle kvinner i synlige og eksponerte posisjoner, også Sylvi Listhaug, i aller høyeste grad, sier Kvam.

– Veldig mange har et apparat som gjør at de kan takle det, men jeg tror at også at vi mister veldig mange fra samfunnsdebatten på grunn av denne dritten her. Jeg skjønner jo at folk ikke gidder det når de gjerne minst en gang i uken våkner opp til 300-400 grovt trakasserende meldinger, sier hun.

Siv Dolmen

– Nettavisen er en versting

– Hva synes du om Nettavisens rolle oppi dette?

– Jeg synes det er helt greit at Nettavisen er tabloide og skriver saker som de vet provoserer og gir dem klikk. Men jeg synes det er spesielt når de er ganske kyniske og spekulative i måten å få oppmerksomhet rundt sine innlegg – kombinert med lite ressurser eller vilje til å moderere kommentarfeltene i ettertid. Når de først ber om bråk, må de stille opp med moderatorer etterpå og ikke la grove og til dels truende ting bli stående i timevis, sier Kvam.

Hun mener Nettavisen tok en del grep for å få mest mulig klikk, eksempelvis bruke alder i presentasjonen.

Kvam:

– Jeg ser ingen andre aviser som lar ting bli stående døgn etter døgn. Nettavisen er en versting når det kommer til utagerende kommentarfelt. Ikke fordi det ikke kommer dritt andre steder, men fordi det blir stående hos Nettavisen. Jeg sier ikke at de skal slette alt, men de følges av nesten 200.000, og de har et redaksjonelt utgangspunkt, sier Kvam.

Nettavisen: – Facebook har et juridisk ansvar

Slik svarer Stephansen på kritikken fra Anna Kvam om at Nettavisen er en versting hva moderering av kommentarfelt angår.

– Da blander hun sammen vårt eget kommentarfelt med kommentarfeltet på Facebook.

– Men dette er jo publisert på Nettavisens Facebook-side?

– Men det er fremdeles Facebooks juridiske ansvar. Vi har ikke et varslingssystem som det Facebook har. Vi synes ikke det er riktig at vi skal rydde opp etter et gigantisk, multinasjonalt selskap som Facebook. De har selv et varslingssystem som stort sett ikke fungerer. Så juridisk er vi nøye på at dette er Facebooks ansvar, sier Stephansen.

– Samtidig er det forståelig at MDG reagerer på dette. Hadde de tatt kontakt, ville vi vært behjelpelig med å fjerne dette. Vi er enige i at sånne trusler som dette bør overleveres politiet, og dette er ting som vi ville ha fjernet umiddelbart fra våre kommentarfelt og kanskje videresendt politiet i samråd med MDG. Men, og jeg sier igjen, vi er nødt til å skille mellom kommentarfeltet til oss og Facebook.

– Så i forlengelsen av det, så mener du at folk kan komme med hva de måtte ønske av drapstrusler, hets og sjikane under artikler publisert på Nettavisens Facebook-side, siden det er Mark Zuckerberg og co. som har det juridiske ansvaret for å fjerne det?

– Vi følger jo med, men presseetisk har vi først et ansvar for å renske opp i Facebook-debatten når vi får beskjed om det. Når vi blir gjort oppmerksomme på den type kommentarer, plikter vi å fjerne dette med en gang. Pressens faglige utvalg (PFU) har uttalt at konstant overvåking ikke kreves, men at vi altså har plikt til å fjerne dette med en gang vi får varsel om det, svarer nyhetsredaktøren.

Nettavisen fjernet fredag artikkelen fra sin Facebook-side etter å ha blitt kontaktet av Aftenbladet.