MDG-topp trekker seg i protest mot partiets rovdyrpolitikk

– MDGs ledelse har bare fokus på rovdyr, sier Aalstad til NRK.

Det var etter at hun i et leserinnlegg i avisen Glåmdalen skrev at hun ikke ville støtte den store demonstrasjonen i Oslo tidligere i høst mot vedtaket om felling av 47 ulver i Norge i vinter, at bråket begynte. Det ble ingen enighet i den interne debatten i ettertid, og Aalstad, som den ene av to talspersoner i fylket, valgte derfor å gå.

– Prosessen munnet ut i at vi er et parti som ikke greier å ha en helhetlig politikk som favner både landbruket, distriktene og rovdyrene, sier Kathrine Aalstad.

MDGs andre talsperson i Hedmark, Bård Sødal Grasbekk, sier det er rom for politisk uenighet i partiet.

– Men det er først og fremst mangel på demokratisk forankring fra Katrine Aalstad som har vært problemet. Det er trist at vi ikke har klart å bli enige. Aalstad har gjort en viktig innsats for oss, og jeg respekterer hennes valg om å fratre vervet.

Han peker på at landsstyret vedtok en rekke tiltak for å ta vare på både ulv og sau i vår.

– De Grønnes rovdyrpolitikk er bunnsolid forankret både i fylket og nasjonalt. Samtidig er det ingen hemmelighet at De Grønne er sterkt imot at regjeringen vil skyte to tredeler av Norges sårbare ulvebestand, sier Grasbekk.