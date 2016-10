Mange flere dør i tungtransportulykker i Norge enn ellers i Europa

Privat

Detaljene fra kvelden den voldsomme kollisjonen skjedde, sitter spikret i hukommelsen til den stødige tungtransportsjåføren fra Løten.

– Jeg fikk en i fronten på ett av de bredeste og retteste stedene på E6 i Hedmark, på tofelts vei. Det var ingen problemer med føret. Likevel skjedde det, konstaterer Ruud.

Skremmende lesning

Tungtransport er involvert i hvert tredje dødsfall på norske veier. Det er langt over gjennomsnittet for Europa.

Dette er hovedbudskapet i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), bestilt av Vegdirektoratet, som kan komme til å skremme tusenvis av bilister.

Fakta: Dette er rapporten TØI har jobbet med rapporten «Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa» i ett år. De har spesielt sett på ulykker med tungtransport i 2004–2013, men også fulgt utviklingen senere.

Forsker Per Andreas Langeland har skrevet rapporten. Forskningsleder Ross Owen Phillips har vært prosjektleder, seniorforsker Tor-Olav Nævestad har kvalitetssikret arbeidet.

Midtdeler reduserer dødsulykker med rundt 80 prosent. Men rapporten viser at selv om man reduserer antall tunge kjøretøyer i Norge med 25 prosent og satser sterkt på midtdelere, vil antall drepte i tungbilulykker fortsatt være langt høyere enn europagjennomsnittet.

Det er generelt fem ganger så mange drepte i lastebilulykker som i bussulykker.

Utenlandskregistrerte lastebiler, som det blir flere og flere av i Norge, kommer negativt ut i rapporten. Ifølge TØI har de to til tre ganger så høy risiko som norske for å bli involvert i en dødsulykke.

I omtrent annenhver ulykke har veibredden vært så liten at to vogntog ikke kan møtes.

Ni av ti som blir drept sitter i en person- eller varebil.

Det er glatt eller vått føre i mer enn halvparten av ulykkene.

I Europa blir det stadig færre veiulykker. Men nedgangen i ulykker som involverer tunge biler går mye saktere i Norge enn i andre land, opplyser forsker Per Andreas Langeland, som har skrevet rapporten.

Norge har omtrent 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa.

Det er det mange årsaker til.

Derfor har Norge flere tungtransportulykker

Norge har mye mer tungtransport enn andre europeiske land.

Vi er et spredt befolket land med høy økonomisk vekst, men med et hovedveinett som i stor grad ikke egner seg for tungtransport.

Bare en liten andel av veiene har adskilte kjøreretninger. Selv hovedveiene våre har mange og lange strekninger med smal vei, uten midtdeler.

Rapporten fra TØI viser at møteulykker utgjør hele 70 prosent av ulykkene.

De fleste av dem skjer på Europaveier og på de mest trafikkerte hovedveiene i bynære områder, som ikke har firefelts vei eller midtdeler.

Veiene der seks av ti ulykker skjer, utgjør bare 11 prosent av veistrekningene her i landet. Men over halvparten av all trafikk går akkurat her. Stadig oftere er semitrailere involvert.

Langt færre blir drept i våre naboland

Sverige og Danmark har rundt halvparten så mange drepte i tungtransportulykker som Norge, målt etter antall innbyggere.

– Vår rapport viser at tunge kjøretøyer har spesielle utfordringer i Norge. Skal vi nå ambisiøse mål for trafikksikkerhet og dødsfall i trafikken, må dette må tas på alvor, sier forsker Per Andreas Langeland.

I Norge går bare åtte prosent av trafikken på møtefrie motorveier. Det er lavest sammenlignet med 13 andre europeiske land. I Sverige har ombygging av veier redusert dødsrisikoen med opptil 80 prosent. Der går nå nesten halvparten av trafikken på veier med midtdeler.

Den ferske rapporten fra TØI viser at det som oftest er de lettere kjøretøyene som forårsaker ulykkene her i landet.

– En nærliggende hypotese er at yrkestransporten har profesjonelle sjåfører, ansatt i bedrifter med pålagte sikkerhetssystemer, sier Langeland.

– Når det er sagt; i mange tilfeller er veien så smal at det kan stilles spørsmål ved hvem som har kommet over i hvem sitt kjørefelt. Vi ser også at svinger er mer utfordrende for de tunge kjøretøyene, hvor feil på bremser og ustabil last kan bli utslagsgivende.

Da Aftenposten kjørte en av landets lengste hovedstrekninger kom vi til at det var en flott vei – for turister. Les om turen vår og se hurtigfilm fra frontruten på vår bobil.

Måtte ut og kjøre dagen etter

Etter ulykken Thomas Andreassen Ruud var involvert i, fant myndighetene det bevist at den andre bilen kom over i feil kjørebane. Kollisjonen var så voldsom at både personbilen og lastebilen måtte vrakes. Den unge sjåføren i den andre bilen omkom på stedet.

Anette Karlsen

Hvordan kommer man videre etter noe sånt?

Thomas Andreassen Ruud måtte på sykehuset for å ta en rutinemessig promillekontroll samme kveld. Heldigvis visste han hvem han skulle ringe: en erfaren kollega.

– Jeg husker at Tore kom på sykehuset. Han sa: «Vet du hva vi skal gjøre i morgen, Thomas?» «Nei», svarte jeg, «det har jeg ikke tenkt på». «Vi skal ut og kjøre bil», sa han.

Tungtransportsjåføren opplevde at han fikk veldig god oppfølging av arbeidsgiveren.

– Jeg var skjelven i flere måneder etterpå. På veier uten midtdeler nifulgte jeg med på de andre bilene. Oppførte noen seg rart, slakket jeg umiddelbart av på gasspedalen og la meg langt ut, forteller han.

Fakta: Slik forklarer tungtransportsjåførene alle ulykkene Noen strekninger er saltet, andre ikke. Det hender også at det brøytes bredere enn veien er. Der plogbilen har vært for langt ute blir det gjerne en to-tre utforkjøringer etterpå.

Mange utenlandske sjåførene gjerne kvier seg for å kjøre langt ut mot kanten. Det tvinger andre til å kjøre lenger ut.

Mange sjåfører har stort tidspress. De skal rekke ferger og fly, ta hensyn til kjøre- og hviletidsbestemmelser og har familie som venter hjemme.

Om sommeren kjører mange som har lite kjøretrening, gjerne med last, henger eller campingvogn. Mange unge skal ut og hygge seg, med biler som går fort.

Ulike entreprenører har ansvaret for ulike strekninger, og nivået på vedlikehold som ploging og salting kan være veldig forskjellig. Dermed skifter veikvaliteten uten at folk får det med seg.

Mange sitter og tukler med mobiltelefonen. Noen barberer seg, andre sminker seg, noen er ikke vant til å kjøre langt. De stopper ikke når de blir trøtte.

Spesielt i bygater går folk med hodetelefoner og hører på musikk. Mange ser bare to meter foran seg og går ut i veien uten å følger med.

Kilder: Tore Velten og Thomas Andreassen Ruud

Mange trette sjåfører

Det hjelper imidlertid ikke å skylde på veiene eller mange lastebiler alene.

Forskerne bak den nye rapporten konstaterer at mange sjåfører er trette og ikke mentalt til stede bak rattet. Mange tror dessuten at bilene kan klare hva som helst, uansett last. Rus er også en medvirkende årsak, særlig blant vanlige, «ikke-proffe» sjåfører.

Per Andreas Langeland mener det kan være en fornuftig tankegang å sende nesten all tungtransport på én, kraftig utbedret trasé fra øst til vest, slik Regjeringen har ønsket.

– Å samle tungtransport på et sikkert veinett er positivt. Men å få transporten over på jernbanen er enda bedre, sier forskeren.

Ikke alle setter seg bak rattet igjen

Mellom syv og 18 prosent av dem kolliderer med tungtransport antas å ha gjort det med vilje. Der myndighetene kan fastslå at det dreier seg om selvmord holdes disse tilfellene utenfor ulykkesstatistikken.

Tore Velten har flere tiårs erfaring som sjåfør. Som «kollegahjelper» har han fulgt opp et tyvetalls sjåfører som har opplevd lignende ting.

– Jeg vet om flere som ikke har satt seg bak et ratt igjen. Det vanskeligste er kanskje når man blir skadet, og blir borte fra kjøringen noen måneder. Da tror jeg det er vanskelig å komme i gang igjen, sier han.

For Thomas Andreassen Ruud går det heldigvis fint nå.

– Man kommer seg videre.

Fakta: Derfor skjer ulykkene Som følge av kjøretøy som mister veigrepet.

På grunn av fart, mangel på nok kontakt mellom dekk og veibane, veibredde og hvordan veien er lagt.

Feil og svakheter på bilene, spesielt bremser og ustabil last.

Semitrailere og kjøretøy med høyt tyngdepunkt er særlig utsatt for velt.

Liten veibredde.

Transportbedrifter som ikke har oversikt over risikoen eller arbeider med å redusere risikoen ved kjøring.

Prestasjonsbaserte lønnssystemer og liten sikkerhetsmessig oppfølging fra bedriften.

Norge har mange veistrekninger som ikke er tilpasset transporten som går her. Store og tunge kjøretøy trenger rettere veier med større plass og bedre bæreevne enn mindre.

Eldre personbiler gir mindre beskyttelse enn nye.

Dette er tungtransportsjåførenes råd til privatbilistene

Anette Karlsen

– Kjører du Oslo-Trondheim veksler det fra god vei til strekninger som ikke oppleves som vei i det hele tatt. Man må avpasse kjøringen etter forholdene. Det er det ikke alle som gjør, sier tungtransportsjåfør Thomas Andreassen Ruud.

Det er en del bilister som er redd for kanten til høyre, mener kollegaen Tore Velten. De opplever at folk «styrer» mot lastebilene og kjører nærmere enn de egentlig hadde trengt.

– Men det stresser oss mer at folk er overmodige og kjører forbi oss på glatt føre. Når de er kommet forbi, og oppdager at vi har avpasset farten etter forholdene, blir de liggende og bremse oss. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har opplevd dette, sier han

– Hvordan bør folk opptre når de møter dere på smal vei?

– Ikke kjør forbi et vogntog når det er glatt føre, dårlig sikt eller andre vanskelige føreforhold. Bli liggende bak, med god avstand. Folk bør i alle fall sette ned farten og ta hensyn, sier Velten.

Han sier mange ikke tar inn over seg hvor lang tid det tar for tungtransport å stanse.