Mann (18) fikk bot for å ha filmet og postet voldsvideo på Facebook

En 18 år gammel elev slo en medelev til blods i en garderobe i skoletid på en videregående skole i Trondheim 14. april i år.

Hendelsen ble filmet og videoen spredde seg raskt på sosiale medier. Videoen viser at flere elever er til stede uten å gripe inn.

Eleven som ble banket fikk hjernerystelse og nesebrudd.

Nå har en 18 år gammel mann vedtatt et forelegg på 12.000 kroner for å ha filmet voldsepisoden og gjort den tilgjengelig på nett, skriver Adresseavisen.

18-åringen som banket en elev ved en videregående skole i Trondheim sier at det ikke er noe mønster i slåsskampene.

Ekstra krenkelse når det spres på Facebook

Politiinspektør Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt opplyser at mannen tok opp mobiltelefonen og begynte å filme da hans jevngamle kamerat sparket og slo fornærmede.

Senere la han videoen på Facebook og gjorde det mulig å spre videoen videre.

– Én ting er den fysiske delen av handlingen, men det som kan være enda verre er at det blir lagt på nett til offentlig beskuelse. Det blir en ekstra krenkelse og ydmykelse, forklarer Nilsen.

Politiinspektøren mener det får store konsekvenser for den som blir filmet at dette sprer seg i ungdomsmiljøet.

– Det virker som det blir vanligere at slikt blir lagt ut på sosiale medier eller bestemte nettsider og at målet er å ydmyke andre, fortsetter han.

Vedtok forelegget

Bakgrunnen for forelegget er den nye straffelovens paragraf 267: «Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år».

– Strafferammen for dette forholdet har blitt høyere og ordlyden er litt endret fra den gamle straffeloven. Jeg mener den har blitt tydeligere, og størrelsen på forelegget skal gjenspeile alvoret i saken, sier Nilsen.

12. juli i år vedtok den 18 år gamle mannen forelegget.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt en lignende avgjørelse som denne. Derfor er det viktig at vi slår hardt ned på slike forhold. Mannen som vedtok forelegget har gitt inntrykk for at han angrer, forteller Nilsen.

Voldsepisode i retten

Den 18 år gamle mannen som filmet har ikke tidligere vært i kontakt med politiet, men utgjør en del av den faste gjengen til 18-åringen som er tiltalt for selve voldshendelsen.

Onsdag denne uka vil 18-åringen møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for fem forskjellige hendelser fra 16. september i fjor til 14. april i år.

Tre av sakene vil omhandle legemsfornærmelse etter gammel straffelov, mens to saker vil gå under den nye straffeloven. Det handler om henholdsvis kroppskrenkelse og kroppsskade.

Ifølge Nilsen er det satt av to dager til saken.