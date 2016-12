Mann (78) funnet død i en kum ved riksvei i Gjemnes

Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

78-åringen ble meldt savnet 1. juledag og funnet død ved Dønnem langs fylkesveien på strekningen mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt. Han har tilknytning til Gjemnes, men bor et annet sted.

– Omstendighetene rundt dødsfallet er fortsatt ikke avklart, til tross for at det er foretatt en obduksjon, og vi har tatt etterforskningsskritt. Vi kan ikke utelukke at det har skjedd noe kriminelt. Derfor ønsker vi nå tilbakemelding fra dem som har vært i området, for eksempel om de har kjørt langs veien, i det aktuelle tidsrommet, sier politifullmektig Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Obduksjonsrapporten ga ikke noe klart svar på hva som kan ha tilstøtt mannen. Politiet har ingen holdepunkter som taler for at en medisinsk eller annen helsemessig årsak kan knyttes til dødsfallet.

– Falt i bekken

Tidligere Gjemnes-ordfører Johan Neergaard hadde 78-åringen på besøk før han forsvant. Han sier til Tidens Krav at han tror mannen fikk et illebefinnende og falt i bekken før han ble funnet død i en kum på nedsiden av fylkesveien.

– Det er det mest sannsynlige, sier Neergaard.

– Vi ber nå om at Statens vegvesen skal sette opp et gitter foran røret. En slik ulykke kan skje igjen når bekken går stor, for eksempel med dyr, mener Neergaard.

Ifølge avisen er røret som leder vannet under veien smalt, under en halvmeter i diameter. Derfor er det vanskelig å forestille seg at en person kan passere gjennom.

Ber om tips

Politiet ber alle som befant seg mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt mellom klokken 18.30 og 19.30 1. juledag om å ta kontakt.

Mannen skulle gå en forholdsvis kort strekning fra et bolighus til et annet, men kom aldri frem. Han hadde på seg en refleksvest da han ble funnet. Det ble satt i gang en leteaksjon etter at politiet fikk melding om at han var savnet klokka 20.30 søndag kveld. Da hadde pårørende allerede søkt etter ham i noen timer, ifølge NRK.

Det var relativt dårlig vær i området om kvelden 1. juledag med regn, vind og etter hvert noe snø.

Både funnstedet, den foreløpige obduksjonsrapporten og etterforskningen gjør at politiet ikke kan utelukke at det har skjedd noe straffbart.

Politidistriktet har vært i kontakt med Kripos, men vil inntil videre fortsette etterforskningen på egen hånd.

– Dersom vi kontakter Kripos igjen, vil vi be om både teknisk og taktisk bistand, sier Skorpen-Trøen.