Mann død etter voldshendelse i Østfold – faren er siktet i saken

Politiet i Østfold skriver i en pressemelding at de mottok en nødtelefon klokken 00.47 natt til søndag. I løpet av samtalen kom det frem at en voksen sønn skal ha angrepet sine foreldre med et slagvåpen.

Politiet skriver at de rykket ut med flere bevæpnede patruljer, i tillegg til at ambulanse ble sendt til stedet.

Politiet ankom klokken 01.14. Like etterpå ble det meldt om at den voksne sønnen var hardt skadet, noe som førte til at luftambulansen ble bestilt.

Klokken 01.52, like etter at luftambulansen hadde landet, ble han erklært død.

Den avdøde sønnen er i 40-årene og er bosatt i Oslo.

Faren som er i 70-årene er nå pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Ifølge politiet var det han som ringte politiets nødstelefon. Politiet jobber ut ifra en teori om at hendelsen kan ha vært en nødvergesituasjon.

I politiavhør i formiddag

Både den siktede og hans kone er skadet, og begge ble fraktet med ambulanse til sykehuset i Østfold. Mannen ble utskrevet søndag morgen og er nå i politiets sentralarrest på Grålum.

Politiadvokat Jon Granrud forteller at politiet har hatt et foreløpig avhør av mor, samt snakket med siktede.

– Vet dere noe om foranledningen?

– Vi har fått noen opplysninger og dannet oss en oppfatning, men foreløpig kan vi ikke gå ut med dette fordi saken er i en innledende fase.

Ifølge Granrud er ingen av de involverte kjent fra politiet fra før.

– Meg bekjent, er de ikke det, sier politiadvokaten til Aftenposten.

Granrud sier politiet etterforsker saken bredt. Det er fortsatt etterforskere på åstedet som undersøker boligen. Politiet ønsker å avhøre siktede i formiddag, i tillegg til at de vil gjennomføre et mer detaljert avhør av mor. Også andre personer skal avhøres, opplyser Granrud.