Mann døde etter å ha falt i sjøen i Rennesøy

– Jeg kan bekrefte at personen er død. Han døde som en følge av drukning. Det ble drevet hjerte- og lungeredning på stedet og på vei opp hit, men han omkom før han kom hit til oss på Haukeland, opplyser pressevakt Hilde Kleppestø ved Haukeland universitetssjukehus til Stavanger Aftenblad.

Hvordan den 74 år gamle mannen havnet i vannet er foreløpig ikke kjent.

– Det var en forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen og fikk varslet politiet, sier operasjonsleder Frank Roland i Rogaland politidistrikt til NTB.

Det var like etter 18.30 lørdag kveld at nødetatene og et Sea King-helikopter fra Hovedredningssentralen Sør-Norge rykket ut etter at mannen ble sett i sjøen ved Galta i Rennesøy.