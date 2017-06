Mann døde etter sykkelritt

En 60 år gammel mann fikk også hjertestans under sykkelrittet, og er innlagt på sykehus. Tilstanden hans er kritisk, sier sykehuset til Stavanger Aftenblad.

De to mennene befant seg på forskjellige steder i løypa da de måtte få behandling med hjertestarter lørdag ettermiddag.

– Vi har veldig rask reaksjonstid på slike ting, og i dette tilfellet fungerte opplegget, sier styreleder i Nordsjørittet, Odd Skjærseth.

De to syklistene ble deretter fløyet med helikopter til Stavanger universitetssjukehus.

Ifølge Skjærseth var de to mennene hobbysyklister og deltok i en vanlig klasse.

Også i Nordland ble en syklist sendt til sykehus med alvorlige skader lørdag etter at han kjørte av veien og traff autovernet under et sykkelritt.