Mann dømt til åtte og et halvt års fengsel for overgrep mot over 70 barn

Dommen på fengsel i åtte og et halvt år er i samsvar med aktoratet påstand. Den 22 år gamle domfelte må også å betale oppreisning til flere av de fornærmede, ifølge Nordlys.

Til sammen er han dømt for 83 straffbare forhold, melder NRK.

Mannen sto tiltalt for seksuelle overgrep mot 75 fornærmede. Den omfattende tiltalen er på 15 sider og består av 83 poster.

I tillegg til fysiske overgrep mot syv fornærmede da de var under 16 år og overgrep mot fire gutter under 14 år, var mannen tiltalt for et stort antall nettbaserte overgrep.

22-åringen erkjente skyld for det aller vesentligste av tiltalen i Nord-Troms tingrett. Han nektet skyld etter to av tiltalepostene – blant dem seksuell omgang med en gutt som da var under 14 år – og erkjente delvis skyld for ett forhold.

14-åringen forklarte i retten at han følte seg presset til å ha en seksuell relasjon til 22-åringen.

– Her står tiltaltes og fornærmedes forklaring sentralt. En samlet vurdering av en samlet bevisførsel, etterlater ingen tvil om at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen. Fornærmedes forklaring er det bærende bevis. I tre tilrettelagte avhør har han forklart seg om overgrepene han er utsatt for, sa tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde under domsavsigelsen.