Mann fra havarert båt svømte selv i land

Føreren av båten som ble funnet havarert i Oslofjorden tidligere i dag, er i god behold.

Etter at bildet av båten ble publisert i media, fikk politiet tips om hvem eieren kunne være. De tok så kontakt med vedkommende, som fortalte at han hadde lånt ut båten til en annen mann.

– Han sa at han møtte brottsjø og falt over bord, og måtte svømme ganske langt for å komme i land, sier Rune Hunshamar, operasjonsleder i Sørøst politidistrikt Drammen.

Han forteller at eieren av båten ikke kjente til den store redningsaksjonen som var satt i gang.

– Han var noenlunde sjokkert over det som hadde skjedd, men glad for at det har gått så bra, sier Hunshamar, som understreker at det er viktig at folk som havner i slike ulykker, gir beskjed, slik at man unngår store redningsaksjoner.

Funnet punktert

Gummibåten ble funnet delvis punktert og med skader på propell og skroget. Tenningsnøkkelen sto på og gasshendelen var innstilt på fullt pådrag, ifølge politiet.

Et Sea King redningshelikopter, flere redningsfartøyer og letemannskaper langs land bidro i redningsaksjonen.

Politiet fryktet gummibåten som ble funnet drivende i fjorden kunne ha vært involvert i en kollisjon.

Kongeskipet leder letingen

Kongeskipet «Norge», som tilfeldigvis befant seg i området, ble satt inn i letingen.

– Det militære mannskapet ombord tok umiddelbart på seg oppgaven med å koordinere leteinnsatsen på stedet, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste. Ved 13.50-tiden lå skipet rett nordvest for nordspissen av Jeløya.

Også seilskipet Christian Radich, som passerte stedet ved 13.30-tiden, meldte seg til tjeneste for å bistå i letingen.