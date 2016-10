Mannen ble funnet i Hårkollen, vest på Nøtterøy, søndag ettermiddag. Nødetatene og et redningshelikopter rykket ut til stedet.

Politiet opplyser at mannen er omtrent 40 år gammel, og han var iført treningsutstyr. Mannens identitet er foreløpig ikke kjent.

Ingenting tyder på trafikkulykke eller påkjørsel, opplyser politiet.

– Vi har ingen holdepunkter for å si at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder Per Arne Amundsen til Aftenposten.

Den avdøde ble funnet av en forbipasserende.