Mann livløs etter fall på 100 meter i Eidfjord

Ulykken skjedde rundt 100 meter fra fjellgården Kjeåsen i Simadal. Politiet opplyser at mannen er livløs, og at det må brukes klatreutstyr for å komme fram til ham.

– Dette skjedde om lag hundre meter fra bilveien. Mannen var del av et turfølge på 13 personer. Han falt ned en bratt skrent, og det var ikke mulig for de andre å ta seg ned til ham, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til NTB.

– Mannen var livløs, og det er sendt luftambulanse til stedet, mens Hovedredningssentralen sender et Sea King-helikopter med klatrere fra Bergen brannvesen, sier operasjonslederen.

Redningshelikopteret skal fire ned en redningsmann med båre for å få hentet mannen opp.

Politiet opplyste først at mannen hadde falt rundt 20 meter, men fallet var mye lenger.

– Da ambulansefolkene kom fram, viste det seg at mannen hadde falt rundt 100 meter, ikke 20 som først meldt, sier Morten Kronen til Bergens Tidende.

Både lokalt brannvesen, helsevesen og politi rykket ut til stedet.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 16.05.