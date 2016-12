Mann pågrepet i væpnet aksjon i Arendal

Politiet i Agder opplyser på Twitter at mannen er pågrepet mistenkt for trusler med skytevåpen. Mannen ble pågrepet like etter klokken 18 på julaften.

– Vi hadde flere patruljer på stedet og pågripelsen gikk greit for seg, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Ifølge politiet skal mannen ha truet en person han har en relasjon til.

– Truslene skal ha skjedd natt til julaften. Etter hvert som vi fikk mer konkrete opplysninger, ble det julaften ettermiddag besluttet at han skulle pågripes. Siden det hadde vært våpen inne i bildet, var politiet bevæpnet. Pågripelsen gikk rolig for seg, sier operasjonsleder Alsaker.

Det skal ikke ha vært avfyrt skudd. Mannen blir holdt i varetekt natten over og skal avhøres første juledag. (©NTB)